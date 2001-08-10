Сахалинские легкоатлеты отправились на дальневосточные соревнования по длинному метанию

На всероссийские соревнования по длинным метаниям памяти тренера Анатолия Романюка по легкой атлетике отправились островные спортсмены. Состязания состоятся в городе Бикин Хабаровского края. Защищать честь региона будут 4 легкоатлета: южносахалинцы Елизавета Карандаева, Данил Науменко и Владислав Гаврилов, а также макаровчанин Дмитрий Зимин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Наши спортсмены уже выступали на этих состязаниях и успешно. Например, в прошлом году Дмитрий Зимин завоевал золотые медали в метании копья и в толкании ядра, - отметила тренер школы летних видов спорта им.Комнацкого Наталья Шапкина.

Завтра еще одна делегация легкоатлетов отправится в город Артем Приморского края. Сахалинцы выступят на Первенстве Дальневосточного Федерального округа по легкоатлетическому кроссу. Спортсменам предстоит преодолеть разные дистанции от 1 до 4км. В островной команде 13 легкоатлетов.

- Каждый год мы выступаем на этих соревнованиях. В командном зачете всегда в тройке лучших и в личном тоже. Максим Егоров и Евгений Луженков становились лучшими в прошлом году. Надеюсь, в этом тоже покажут себя, - рассказал старший тренер школы летних видов спорта им.Комнацкого Алексей Жижикин.

На Сахалин обе делегации спортсменов вернутся 22 апреля.