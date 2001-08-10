Фигуристы Дальнего Востока разыграли медали первенства Сахалинской области

В минувшую субботу под сводами спортивной школы «Кристалл» завершилось двухдневное первенство Сахалинской области по фигурному катанию. Соревнования объединили более 70 спортсменов от 8 до 16 лет не только из Южно-Сахалинска, а также из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Артема и Холмска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе спортивного учреждения.

Хабаровск представляли сразу три школы: «Лидер», Пируэт» и «Мастер». За столицу Приморья выступали команды федерации фигурного катания и спортивного клуба «Полюс». Уссурийск на первенстве представили воспитанники спортивных школ «Кристалл» и «Айс». За Артем выступили представители СШ «Метелица», а за Холмск – «Холмск-Арена».

Команда Южно-Сахалинска стала самой многочисленной. В числе её участников более 50 воспитанников «Кристалла», которых готовят Елена Серковская, Анна Горошко и Алексей Ким.

На церемонии открытия с пожеланиями успехов к спортсменам обратились постоянные партнеры соревнований и генеральный директор региональной федерации по фигурному катанию Сергей Дубов.

– Пусть этот спортивный праздник подарит всем нам массу незабываемых впечатлений и спортивного вдохновения! – напутствовал руководитель спортивной федерации.

Главный судья соревнований Анна Горошко пожелала участникам счастливого и гладкого льда, и выразила надежду, что на этом первенстве ребята продемонстрируют лучшие результаты в сезоне.

Достижения спортсменов оценивала квалифицированная судейская бригада, состоящая из специалистов Хабаровска, Красноярска, Омска и Бердска.

Соревнования стали проверкой для фигуристов, выступающих по разрядам от первого юношеского до КМС. Несмотря на заметное волнение, спортсмены в своих выступлениях зажигательно двигались, и продемонстрировали превосходное чувство ритма. Ведь судьи оценивали не только технику исполнения, но и артистичность участников. Победителями стали участники, набравшие наибольшее количество баллов за произвольную и короткую программы.