Сахалинские борцы завоевали четыре медали на всероссийском турнире в Брянске
В Брянске завершился всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей не старше 16 лет, посвященный памяти Героя России Олега Ермакова. Его участниками стали борцы 2004-2005 г.р. из различных регионов России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
История соревнований ведется с 2011 года. В 2017-м турнир был удостоен президентского гранта, а с этого года стал Всероссийским. Это значит, что победители в каждой весовой категории получают право на присвоения звания кандидата в мастера спорта.
Сахалинскую область представляли пять спортсменов из Поронайска, Шахтерска и Южно-Сахалинска. Им удалось завоевать четыре медали (две золотые и две серебряные).
В весовой категории до 44 кг первое место занял Даниил Федоров из Шахтерска, а в весе до 85 кг победил Александр Ефтеев из островной столицы.
- Ребята выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, - прокомментировал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
В весовой категории до 75 кг серебряную награду завоевал Никита Коваленко из Поронайска, а южносахалинец Илья Мураткин занял второе место в категории до 92 кг.
- Немного не повезло Алексею Пронину из Южно-Сахалинска, боровшемуся в весе до 57 кг. На предварительном этапе он одержал три победы над борцами из Москвы, Белгорода и Калуги. Все схватки были очень упорными. К примеру, у москвича Алексей выиграл с преимуществом в один балл (11:10). В полуфинале сахалинец травмировал кисть руки и проиграл Роману Селезневу из Брянска, который в итоге стал победителем турнира. В поединке за бронзу Алексей вел со счетом 2:0, но в самой концовке пропустил прием. Счет стал 2:2, и по последнему действию победителем был признан Данил Колесников из ДНР. А Алексей, который проявил характер и волю, выступая с травмой, занял пятое место, - говорит Александр Ваулин.
На церемонии закрытия победителям и призерам были вручены медали, грамоты и специальные призы.
Финансовую поддержку в поездке спортсменов на всероссийские соревнования оказала Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков).
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