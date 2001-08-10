Хоккеисты «Амура» поделились мастерством с юными сахалинскими хоккеистами

Команда «Амур» провела мастер-классы для воспитанников спортивной школы «Кристалл». Занятия стали частью программы визита хоккейного клуба «Амур» в Сахалинскую область с целью популяризации и развития хоккея в дальневосточном регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе спортивного учреждения.

Две тренировки под руководством игроков КХЛ объединили команды «Кристалл» 2011 и 2007 годов рождения. Первый урок собрал на льду самых маленьких участников мастер-класса, они учатся хоккею второй год. После традиционной разминки ребят разделили на две группы, в каждой из которых отрабатывались разные технические моменты. С юными голкиперами отдельно работал тренер вратарей главной хоккейной команды Хабаровска Олег Филимонов. Игроки «Амура» играли в догонялки с юными последователями, отрабатывали технику скольжения и остановки на льду, ведение шайбы и другие элементы.

Для команды «Кристалл-2007» мастер-класс стал весьма полезным, ведь ребятам представилась отличная возможность получить ценные советы перед выступлением на всероссийском турнире «Кубок Третьяка». На соревнования в Санкт-Петербург юные хоккеисты отправятся 27 апреля.

В заключение встречи хоккеисты «Кристалла» сфотографировались с профессионалами, а тренерскому штабу «Амура» вручили памятные подарки от спортивной школы.