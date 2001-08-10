В Южно-Сахалинске отметили День снайпера

В Южно-Сахалинске состоялись областные военно-спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Их посвятили Дню образования СОБР в Сахалинской области и Дню снайпера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Состязания собрали около 20 человек. На «огневой рубеж» вышли 5 команд из Смирных, Троицкого, Холмска и Южно-Сахалинска. Задачей участников было выполнить 2 упражнения, которые шли в командный зачет и одно для личного. Юные снайперы стреляли по мишеням, по террористам, которые держали заложников и соревновались в дуэли.

- Мы впервые проводим эти соревнования. Ребята хорошо себя показывают. На следующий год хотим еще больше усложнить задания, - отметил главный судья соревнований Павел Чупрынин.

Баят Кукпеев занимается стрельбой не так долго. Молодой человек впервые взял пневматическую винтовку в руки всего месяц назад, однако уже очень полюбил это занятие.

- По началу у меня было одно молоко. Мы так называем, когда мимо стреляем. Сейчас уже намного лучше. Даже 10-ки получаются. Сейчас пострелял нормально, но стволом коснулся пола, поэтому меня дисквалифицировали с этого испытания, - поделился участник состязаний.

По итогам состязаний лучшей оказалась команда «Патриот» из Троицкого, второе место заняли участники команды «Вымпел» из Южно-Сахалинска, а третье – «Мореходка» из Холмска.

В снайперской дуэли лучшей стала Валерия Богачева из команды военно-патриотического центра «Вымпел».