В Южно-Сахалинске отметили День снайпера
В Южно-Сахалинске состоялись областные военно-спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Их посвятили Дню образования СОБР в Сахалинской области и Дню снайпера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Состязания собрали около 20 человек. На «огневой рубеж» вышли 5 команд из Смирных, Троицкого, Холмска и Южно-Сахалинска. Задачей участников было выполнить 2 упражнения, которые шли в командный зачет и одно для личного. Юные снайперы стреляли по мишеням, по террористам, которые держали заложников и соревновались в дуэли.
- Мы впервые проводим эти соревнования. Ребята хорошо себя показывают. На следующий год хотим еще больше усложнить задания, - отметил главный судья соревнований Павел Чупрынин.
Баят Кукпеев занимается стрельбой не так долго. Молодой человек впервые взял пневматическую винтовку в руки всего месяц назад, однако уже очень полюбил это занятие.
- По началу у меня было одно молоко. Мы так называем, когда мимо стреляем. Сейчас уже намного лучше. Даже 10-ки получаются. Сейчас пострелял нормально, но стволом коснулся пола, поэтому меня дисквалифицировали с этого испытания, - поделился участник состязаний.
По итогам состязаний лучшей оказалась команда «Патриот» из Троицкого, второе место заняли участники команды «Вымпел» из Южно-Сахалинска, а третье – «Мореходка» из Холмска.
В снайперской дуэли лучшей стала Валерия Богачева из команды военно-патриотического центра «Вымпел».
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