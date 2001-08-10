Сахалинские легкоатлеты стали победителями всероссийских состязаний

Всероссийские соревнования по длинным метаниям памяти тренера Анатолия Романюка по легкой атлетике состоялись в городе Бикин Хабаровского края. Островной регион на них представила команда из 4 спортсменов: южно-сахалинцев Елизаветы Карандаевой, Даниила Науменко и Владислава Гаврилова, а также макаровчанина Дмитрия Зимина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Наши спортсмены уже выступали на этих состязаниях, и мы становились лучшими, поэтому ехали с настроем победить. Ребята себя отлично показали. 4 спортсмена и 5 мест. Гаврилов Влад проявил силу воли. Во время соревнований приболел и метал с температурой, - поделилась тренер школы летних видов спорта им.Комнацкого Наталья Шапкина.

По итогам состязаний в метании копья Дмитрий Зимин занял первое место (46,94м), Владислав Гаврилов (45,86 м) и Даниил Науменко (37,90) завоевали серебро, а Елизавета Карандаева (30,90) – бронзу. Кроме этого, южно-сахалинец Даниил Науменко (7,75 м) занял второе место в метании ядра.