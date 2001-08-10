Сахалинские хоккеисты выступили на знаковом турнире в Тольятти
XII Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 13 лет в Тольятти объединили десять команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Воскресенска, Казани, Череповца, Омска, Новокузнецка и Тольятти. Дальневосточный федеральный округ на турнире представила команда «Кристалл» из одноименной спортивной школы Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
Соревнования проходили с 15 по 21 апреля. Воспитанникам Александра Скворцова предстояло провести четыре игры в групповом этапе и несколько стыковых матчей.
Соперниками наших спортсменов стали воспитанники детско-юношеских хоккейных школ ведущих российских клубов: ХК ЦСКА, ХК «СКА–Серебряные Львы», ХК «Химик»,ХК «Ак Барс», ХК «Северсталь» и других.
По ходу игр спортсмены уступили победителям соревнований – команде «ЦСК» – со счетом 21:2, и это поражение во многом стало решающим. Победные матчи не помогли «Кристаллу» пробиться в тройку сильнейших. В результате островные хоккеисты заняли шестое место. Тем не менее, ребята получили незаменимый опыт, сражаясь с сильнейшими командами страны в своей возрастной группе.
– В этом месяце у наших ребят настоящее игровое турне, – говорят в «Кристалле». – Из Тольятти команда отправилась в Новомосковск, где пройдет Кубок мэра. И финальным турниром за пределами Сахалина в этом сезоне для команды «Кристалл-2006» станет открытое первенство города Шебекино, посвященное 65-летию Белгородской области.
Нельзя не отметить яркие результаты воспитанников Александра Скворцова и Константина Пятакова в хоккейном сезоне 2018/2019. Ребята впервые за всю историю участия сахалинских команд на всероссийском турнире «Золотая шайба» стали обладателями серебряной награды. А на первенстве дальневосточного федерального округа выиграли главный трофей. Участие в апрельских соревнованиях является для спортсменов важным игровым опытом, который пригодится в дальнейшем.
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