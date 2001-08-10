В Поронайске определили лучших легкоатлетов области
В Поронайске состоялись областные соревнования по легкой атлетике. Они собрали около 70 спортсменов. Состязания проходили среди мальчиков и девочек 2006-2007, 2008 годов рождения и моложе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На беговые дорожки вышли жители Южно-Сахалинска, Анивы, Макарова, Поронайска и села Восток. Участники преодолевали дистанции 60, 200 и 600 метров.
- Выступления наших спортсменов прошли на высшем уровне, потому что большая половина приехала домой с медалями и грамотами. Можно также отметить, спортсменов из Макарова и Поронайска. Они тоже попали в призы. В целом, ребята показали хорошую подготовку, - отметила тренер школы летних видов спорта им. Комнацкого Марина Чим.
По итогам забегов на 60 метров золото соревнований завоевали южно-сахалинцы Илья Халин и Варвара Мухортова, макаровчанин Никита Сафин и анивчанка Ангелина Витюк.
На дистанции в 200 метров лучшими стали Полина Муренцева, Алиса Михневич, Илья Халин, Никита Сафин из Южно-Сахалинска.
Первыми на дистанции 600 метров оказались Варвара Мухортова, Мария Щербак, Александр Капирин.
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