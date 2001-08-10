В Южно-Сахалинске стартовали президентские спортивные игры

Президентские спортивные игры стартовали в Южно-Сахалинске. На муниципальном этапе собралось около 180 участников. Это представители 9 школ областного центра: гимназий №1, №2, №3, Восточной гимназии, средних школ №6, №3, №22, №8, и лицея №1. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Сегодня участникам соревнований необходимо было преодолеть несколько испытаний: метание мяча, а также бег на дистанции 30 метров.

- Ребята соревнуются не только в личном, но и командном зачете. Два таких испытания подготовлено: эстафетный бег, где четверо человек бегут по сто метров, а также смешанная эстафета, - рассказал главный судья соревнований Иван Чиванов.

Школьники борются за возможность выступить на областном этапе президентских спортивных игр. Он состоится через неделю. Подобные состязания проходят в эти дни во всех районах области. На региональные соревнования отправятся только команды, занявшие первое место в своем муниципалитете.

В состязаниях принимают участие школьники 5 и 6 классов. Среди них Илона Васильченко, которая выступает в команде Восточной гимназии. Девочка занимается лыжными гонками, поэтому бегать ей немного легче, чем своим соперникам.

- Мне это помогает, потому что намного легче и быстрее бегу. Я катаюсь на лыжах два года. Мы занимаемся не только зимой, но и летом. На тренировках в теплое время мы катаемся на роликах и как раз бегаем, - поделилась спортсменка.

Соревнования продолжатся завтра. Школьники пробегут дистанции 600 и 800 метров.