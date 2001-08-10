В Южно-Сахалинске хотят создать первый пешеходно-велосипедный маршрут. Идею одобрил руководитель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. Сегодня он посетил Южно-Сахалинск с рабочим визитом. На входной группе СТК «Горный воздух» Игорь Шувалов ознакомился с новым туристическим проектом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Валерий Лимаренко отметил, что туризм – одна из перспективных отраслей в экономике региона, которую областные власти планируют развивать в ближайшие годы. Это неразрывно связано с улучшением условий жизни на Сахалине и Курилах.

– Если у людей будет возможность в выходной день покататься на горных лыжах или прогуляться по туристической тропе, это станет стимулом жить, работать и создавать семьи на островах. Такой регион привлекателен и для инвесторов, и для молодых специалистов, – сказал Валерий Лимаренко.

Одно из основных направлений развития Южно-Сахалинска, по мнению руководителя области, – реконструкция прилегающей территории к «Горному воздуху». Врио губернатора рассказал, что в рамках проекта планируется реновация 7 и 8 микрорайонов областного центра, а также создание первого в городе пешеходно-велосипедного маршрута, связывающего основные зеленые зоны, достопримечательности, туристические и спортивные объекты, расположенные вдоль улицы Горького.

Длина маршрута составит 6 километров. Он проляжет от городского парка до перекрестка улиц Горького и Больничной. Пешеходно-велосипедный променад станет для жителей основным местом активного отдыха. Сейчас подобная инфраструктура в городе отсутствует.

Кроме того, в рамках проекта в Южно-Сахалинске создадут новые общественные пространства, построят ряд архитектурных объектов. Среди них – новая входная группа в парке имени Гагарина. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов высоко оценил инициативу сахалинских властей.

- Уверен, пешеходно-велосипедный маршрут станет визитной карточкой Южно-Сахалинска, местом притяжения для малого бизнеса, - подчеркнул глава ВЭБ.РФ. - Вдоль него появятся новые точки общественного питания, велопрокаты, магазины сувенирной продукции и другие объекты туристической инфраструктуры.

После ознакомления с пешеходно-велосипедным маршрутом глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и врио губернатора Валерий Лимаренко обсудили важнейшие проекты в сфере медицины, энергетики и транспортной инфраструктуры, которые планируется реализовывать на островах. В их числе – модернизация Корсаковского порта, строительство нового хирургического корпуса областной больницы и широкое использование СПГ.