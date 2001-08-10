Волейбольный клуб «Элвари-Сахалин» занял третье место в чемпионате России

Сегодня министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков встретился с островными волейболистами из команды «Элвари-Сахалин». Спортсмены впервые в истории мужского сахалинского волейбола заняли третье место в Чемпионате России. Островной коллектив уступил лишь двум командам — «Владимиру» (выиграл все десять матчей) и «Кристаллу» (взял семь из десяти игр).

-Это часть команды, которая сегодня здесь присутствует. Некоторые остались на материке, отдыхают. Мы впервые вошли в тройку лучших. Для нас это большая победа, - сказал директор волейбольного центра «Сахалин» Сергей Кирсанов.

-Ребята молодцы. Я посмотрел статистику, как вы шли. Тяжело проходили встречи, но они характер воспитывают. Большое спасибо тренеру, всей команде, - отметил руководитель областного минспорта.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, 15 июля у ребят начнутся учебно-тренировочные сборы. Они пройдут на Сахалине. Для этого есть все условия: волейбольный центр, стадион Спартак, песочные площадки на море. Затем волейболисты планируют встретиться с командами из Японии, Кореи.

- Сегодня это перспективное направление. Тем более они находятся рядом. Если у нас получится их привезти к нам и сделать турнир, то будет замечательно. У них и волейбол сегодня популярен, на подъеме, - добавил Сергей Буренков.

Директор волейбольного центра «Сахалин» Сергей Кирсанов обратился с просьбой к министру. Команда «Элвари-Сахалин» планирует попасть в высшую лигу, а для этого нужно финансирование. По предварительным подсчетам около 10 миллионов рублей.

- Я считаю, что нужно пробовать. Давайте подготовим смету, рассмотрим. Обратимся к правительству Сахалинской области, депутатам. Будем надеяться, что нас поддержат. Я вижу, как у вас горят глаза, как вы хотите добиться результата. Надо пробовать, - сказал министр.

Уже 5 мая в областном центре стартует областное первенство Сахалинской области по волейболу среди команд девушек и юношей «Олимпийские надежды». Все любители волейбола смогу поболеть за сахалинских спортсменов. Игры пройдут в волейбольном центре «Сахалин».