В Южно-Сахалинске прошли четвертьфинальные матчи Ночной футбольной лиги

В Южно-Сахалинске близится к развязке «Ночная футбольная лига (2018/2019)», турнир, который выявит сильнейшие команды южных районов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Стартовал турнир 2 декабря 2018 года под куполом СК «Олимпия-Парк». И вот, спустя пять месяцев, подошел к концу групповой этап, в котором принимало участие 15 команд. В следующий раунд должны были пройти лишь 8 команд. И если в верхней части турнирной таблицы все было понятно, то вот в борьбе за 8 место, позволяющее пройти дальше по турнирной сетке, вступили несколько команд («Аврора», «Pacific Engineering», «Металлист», «Анива», «Авангард» и «Барс»). Плотность турнирной таблицы позволял каждой команде иметь шансы сыграть в четвертьфинале соревнований, однако, после последнего тура командам «Pacific Engineering» и «Барс» было суждено покинуть турнир.

В ¼ финала прошли восемь команд, которые после жеребьевки узнали своих соперников. Таким образом «Сахалин-М» должен был сыграть с «Металлистом», ПСК «Сахалин» - с «Авророй», «Авангард» - со «Старыми Барсуками» и «Анива» - с МФК «Сахалин». В каждой четвертьфинальной паре был известен фаворит, однако, не всё оказалось так просто.

23 апреля в СК «Олимпия-Парк» состоялся первый раунд стадии плей-оф, в котором проигравшая матч команда выбывала из турнира. Главную сенсацию преподнесла команда «Металлист», которая в упорной борьбе, используя ошибки соперника, вырвала победу у команды «Сахалин-М» (3:2) практически на последней минуте, хотя зрители матча уже были в предвкушении серии пенальти. На соседнем поле в это же время проходил матч между МФК «Сахалин» и «Анивой». В этой игре явным фаворитом был минифутбольный клуб, футболисты которой смогли без лишних нервов одержать уверенную победу над соперником – 9:3.

В двух следующих матчах четвертьфинала «Ночной Футбольной Лиги» зрителям показалось, что сенсаций не миновать и тут. Аутсайдеры четвертьфиналов уверенно начинали игру, забивали голы, однако явные фавориты в конце концов включались на всю мощь и одерживали победу. Так, «Старые Барсуки» вчистую проиграв «Авангарду» первые минуты матча смогли показать свой футбол ближе к середине второго тайма и одержать победу со счетом 9:4. На втором поле «Аврора» смогла навязать борьбу ПСК «Сахалин» только в первом тайме, в котором футболистам «Сахалина» пришлось даже отыгрываться. Однако, во втором тайме, класс футболистов сказался, и «Аврора» уже не смогла ничего предложить сопернику, уступив по итогу со счётом 5:13.

Таким образом стали известны две пары полуфиналистов турнира - «Металлист» - МФК «Сахалин» и ПСК «Сахалин» - «Старые Барсуки». Проигравшие сыграют за третье место, а победители встретятся в финале уже 12 мая, когда в СК «Олимпия-Парк» пройдет официальное закрытие двух турниров - «Ночной Футбольной Лиги» (сезон 18/) и «Зимней Футбольной Лиги-2019».

Расписание полуфиналов, которые пройдут 25 апреля в СК «Олимпия-Парк»:

20:30 – ПСК «Сахалин» - «Старые Барсуки».

21:30 – МФК «Сахалин» - «Металлист».

Более подробная информация доступна на официальном сайте ОГАУ «ФК «Сахалин» (огау-сахалин.рф).