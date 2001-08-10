Островные команды завоевали бронзовые награды спартакиады учащихся ДФО
В Хабаровске состоялся волейбольный турнир в рамках зонального этапа («Дальний Восток») IX летней Спартакиады учащихся России. Как у юношей, так и у девушек на площадку вышли по восемь команд спортсменов 2003-2004 г.р. Об этом ТИА «Острова сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В юношеском турнире участвовали Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Еврейская Автономная область, Амурская область, Магаданская область. Именно в таком порядке участники и финишировали.
Хабаровчане, занявшие первое место, шесть матчей выиграли в трех партиях (3:0) и только одному из соперников (Сахалинской области) удалось взять у них сет.
Островитяне проиграли два матча – Приморскому и Хабаровскому краю (по 1:3). Зато в их активе три победы в трех партиях (3:0) и две – в четырех (3:1).
Сахалинскую область на Спартакиаде представляли воспитанники ГБУ «СШ по волейболу» (директор Сергей Кирсанов).
Бронзовыми призерами соревнований стали Данила Гавриков, Даниил Жуков, Артем Курбатов, Станислав Мазуренко, Георгий Оганезов, Семен Печников, Антон Седов, Даниил Симак, Георгий Черкаскин, Юрий Экес, Егор и Антон Ярмольчук, а также тренер Алексей Владимирович Волков.
У девушек участвовали команды тех же самых регионов Дальневосточного федерального округа, что и у юношей. Здесь места распределились следующим образом:
- Приморский край.
- Хабаровский край.
- Сахалинская область.
- Забайкальский край.
- Еврейская Автономная область.
- Республика Саха (Якутия).
- Амурская область.
- Магаданская область.
Сахалинские волейболистки проиграли Приморью (0:3) и хозяйкам площадки (1:3), но выиграли пять матчей (четыре раза – 3:0, один раз – 3:1).
Наград за третье место были удостоены воспитанницы ГБУ «СШ по волейболу» София Алексеева, Софья Бухановская, Наталья Гончарова, Вероника Жулидова, Арина Мелаева, Дарья Нагуманова, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анастасия Солодухина, Анна Смольянова, Диана Чуприна, Нина Чучина и тренер-преподаватель Марина Борисовна Захарова.
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