Южносахалинец одержал победу на международном турнире по панкратиону

20 апреля во Владивостоке прошел международный турнир по современному панкратиону. В октагоне встретились бойцы из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, а также Кореи и Китая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

Островную столицу на престижных соревнованиях в весе 93 кг представил спортсмен бойцовского клуба «Ахмат» (Южно-Сахалинск), чемпион Сахалинской области по вольной борьбе, грэпплингу и АРБ Мухаммад Алиханов. Его соперником стал призер всероссийских соревнований по рукопашному бою, спортсмен клуба «Витязь» (Владивосток) Дмитрий Сеник, являющийся приверженцем ударной техники в стойке.

Поединок двух бойцов стал классической встречей борца и ударника. Оба раунда бойцы провели преимущественно на настиле восьмиугольника, где более уверенно действовал островитянин, хотя Дмитрий Сеник и демонстрировал грамотную оборону. Определяющим стал второй раунд, в котором сахалинец применил прием «распятие» и нанес множество ударов в голову оппонента. В итоге все трое судей единогласно присудили победу Мухаммаду Алиханову.

- Подготовка к бою шла около 2 месяцев. Мы знали, что соперник больше будет работать в стойке и сделали акцент на борьбу, - рассказал тренер Мухаммада Алиханова, чемпион мира по грэпплингу, президент «Федерации грэпплинга ДФО и Сахалинской области», вице-президент ДМСОО «БК Ахмат» Явер Меджидов. - Наш план сработал, мы смогли «связать» соперника в партере и технично закончить бой.