Островитян приглашают на велопробег Корсаков-Южно-Сахалинск

11 мая в островном регионе состоится уже традиционный велопробег, посвященный Дню Победы. В спортивном празднике могут принять участие все желающие начиная с 18 лет. Заявку для регистрации необходимо подать на сайте пробега и указать фамилию, имя, отчество, возраст, место жительства.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, Участники велопробега должны иметь технически исправный велосипед, спортивную форму, шлем, велоперчатки и очки.

Сбор участников состоится 11 мая на городской площади города Корсакова в 10:00. Старт велосипедистов запланирован на 10:30. Первыми к стартовой полосе отправятся дети. Они преодолеют дистанции на 100 и 200 метров. Финиш взрослых участников состоится на площади Славы в Южно-Сахалинске.

По завершению гонки участники возложат цветы к вечному огню и смогут отведать пирожки и горячий чай.

Организаторы велопробега отмечают, что расстоянии от Корсакова до Южно-Сахалинска составит 45 км. Поэтому необходимо оценивать свои физические возможности. Велосипедистов будет сопровождать машина ГИБДД и скорой помощи. Те велосипедисты, которые не смогут преодолеть дистанцию смогут сесть в автобус и добраться на нем до областного центра.

Участники, которые не располагают своим транспортным средством, смогут воспользоваться автобусами и грузовым транспортом для велосипедов, которые предоставляют организаторы. Они будут стоять 11 мая на площади Победы в 8:30. Обратно также участников соревнований отвезут в Корсаков.