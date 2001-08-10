Сахалинцев зовут на бесплатные занятия спортом

На Сахалине вновь запустили несколько спортивных социальных проектов. Островитяне могут бесплатно заниматься спортом по утрам и вечерам.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, в Южно-Сахалинске проводят массовые зарядки. На занятия всех желающих приглашают каждый понедельник, среду и пятницу. Сбор спортсменов проходит по адресу Венская,5. Зарядку проводят с 6:30 до 7:15.

В областном центре также работают площадки социального фитнеса. Их восемь:

На ул.Горная, 12. (Выше Городского парка). Расписание: Понедельник, среда, пятница с 19:00. Тренеры Татьяна и Ирина. Инвентарь имеется, с собой сменную обувь. В спортивном зале средней школы №8. Расписание: Понедельник, среда, пятница с 19:00. Тренеры Лиана, Анна и Анна. Инвентарь имеется, с собой сменную обувь. В спортивном зале Кадетской школы (пер.Мартовский, 8Б). Расписание: суббота, воскресенье с 18:00. Тренеры Ирина и Анна. Инвентарь имеется, с собой сменную обувь. СахГУ (ул.Ленина, 296). Расписание: вторник и четверг в 18:30. С собой обязательна сменная обувь и коврик. Скандинавская ходьба. Сбор на площадке возле аэродинамического комплекса (ул.Венская,7). Расписание: вторник и четверг в 19:00. В планировочном районе Дальнее (спортивная площадка по ул.1ая Московская). Расписание: среда в 19:00. Дом культуры в Дальнем (ул.Ударная,50). Расписание: среда и пятница в 19:00, восресенье в 11:00. Тренеры Ульяна и Анастасия. Одежда спортивная, с собой гимнастический коврик и гантели, сменную обувь. В планировочном районе Луговое, школа № 30 (Спортивный зал, ул.Дружбы, 71). Занятия по танцам (хип-хоп). Расписание: суббота в 14:00. С собой обязательна сменная обувь. СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул.Горького,7/1). Занятия по йоге. Расписание: воскресенье в 8:30. С собой обязательна сменная обувь.

В Смирных проходит проект «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». Позаниматься спортом и пробежать утренний кросс приглашают всех желающих. С 6:30-6:40 сбор участников на стадионе. Занятия проходят до 7:30. Спортсмены участвуют в легкоатлетическом пробеге по стадиону, а дальше их ждет утренняя гимназистка и тренировка по общей физической подготовке на спортивных снарядах.

Утренние пробежки устраивают также в Аниве. Кроссы проходят каждую субботу, старт в 08:30 часов от здания спортивной школы Анивы по ул. Калинина, 81а. Маршрут до села Песчанское (до конца асфальтового покрытия дороги и обратно - 15 км). По словам организаторов, не обязательно бежать всю дистанцию, главная задача - это начать утренние пробежки. Многие участники начинают с небольших расстояний.