Сахалинские спортсмены стали третьими на IX зимней спартакиаде учащихся России

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года.

Кубки победителей и призёров Спартакиады спортсменам и представителям субъектов Российской Федерации вручили Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, знаменитые спортсмены и тренеры страны: Татьяна Тарасова (фигурное катание), Светлана Журова и Варвара Барышева(конькобежный спорт), Александр Легков (лыжные гонки), Александр Привалов и Ольга Зайцева (биатлон), Юрий Борзаковский (лёгкая атлетика), Вик Уайлд (сноуборд), Сергей Ломанов (хоккей с мячом), Ольга Андрианова (кёрлинг).

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, островной регион представляла сборная команда. В нее вошли: тренер – Ливанский Александр Александрович, Царева Каролина (биатлон), Кудрявцев Александр (горные лыжи), Фуглева Виктория (горные лыжи), Надыршина София (сноуборд), Варгин Егор Сергеевич (горные лыжи). В Москве на торжественном вручении также присутствовал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

- 15 лет назад по поручению Президента Российской Федерации было возрождено спартакиадное движение, – отметил Павел Колобков. – В девятый раз была проведена Спартакиада учащихся, позволяющая определить те регионы, которые вносят важнейший вклад в подготовку спортивного резерва. Проведение Спартакиад является мощным стимулом для системной подготовки спортивного резерва. В этом году девять регионов Российской Федерации принимали финальные соревнования Спартакиады. Хочу их за это поблагодарить. Для многих спортсменов, которые присутствуют здесь, победа на Спартакиаде является важным стимулом для повышения спортивного мастерства, первым значимым этапом в спортивной карьере. Многие действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира прошли через спартакиадное движение. Я в своё время также участвовал в нескольких Спартакиадах. Помню, насколько значимым для меня являлось как участие в этих соревнованиях, так и завоевание медалей. Хочу поздравить всех победителей и призёров Спартакиады с заслуженными наградами».

Финальные соревнования IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года прошли со 2 февраля по 26 марта. Около 2000 спортсменов из 62 регионов России разыграли 92 комплекта наград в 15 видах спортивной программы.

- Я был горд за тех ребят, которые представляли наш регион. Отрадно и то, что сахалинские спортсмены уже не в первый раз показывают высокие результаты. Это говорит о том, что в регионе существует хорошая база, она развивается и совершенствуется. У нас в области проходят соревнования международного уровня, что позволяет расти нашим спортсменам и тренерам, - отметил Антон Зайцев.

Кроме того, были награждены победители конкурса «Лучший спортсмен и спортсменка Спартакиады» – те ребята, которые произвели на болельщиков самое большое впечатление. Ими стали игрок команды Красноярского края по хоккею с мячом Марат Шарипов и член сборной команды Республики Мордовия по шорт-треку Светлана Тюленева.