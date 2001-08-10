Сахалинские кудоисты получили черные пояса
В Южно-Сахалинске состоялась аттестация по кудо. В сдаче на пояс поучаствовал 41 островной спортсмен. Принимал экзамен один из первых кудоистов за пределами Японии Денис Сивопляс, 4 дан. Ассистировали ему представители Сахалинского регионального отделения федерации Кудо России Виталий Печников - 2 дан и Андрей Со - 1 дан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Аттестация на пояс в Кудо - большое событие, ведь спортсмен в первую очередь должен победить самого себя: оценивается уровень физического совершенства, знание и качество выполняемой техники, умение вести поединки до победного завершения, обязательно участие в соревнованиях различного уровня, - рассказал представитель Сахалинского регионального отделения федерации Кудо России Василий Шатунов.
При сдаче на ученический пояс спортсмены должны были провести спарринг с несколькими противниками. Помимо этого, проходила сдача на мастерский черный пояс учеников сенсея Андрея Со. Анивчанин Аркадий Крымкин и житель Томари Олег Плотников прошли аттестацию и получили 1 дан по КУДО. Они выдержали 10 боев по 1 минуте с 10 меняющимися новыми противниками без перерыва.
Мастер Денис Сивопляс высоко оценил уровень сахалинских спортсменов, отметил технику, физическую подготовку и тягу к победе.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
11:30 25 Апреля Для Смирныховской больницы закупают новейшее оборудование
09:30 26 Апреля В Южно-Сахалинске состоялась генеральная репетиция развода караулов пожарно-спасательного гарнизона
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
12:31 12 Апреля На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
Выбор редакции
- 09:32 29 Апреля В городском парке Южно-Сахалинска отметили Пасху
- 18:00 26 Апреля Юные десантники Сахалина покажут мастерство на соревнованиях в Казани
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?