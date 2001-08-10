Сахалинские кудоисты получили черные пояса

В Южно-Сахалинске состоялась аттестация по кудо. В сдаче на пояс поучаствовал 41 островной спортсмен. Принимал экзамен один из первых кудоистов за пределами Японии Денис Сивопляс, 4 дан. Ассистировали ему представители Сахалинского регионального отделения федерации Кудо России Виталий Печников - 2 дан и Андрей Со - 1 дан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Аттестация на пояс в Кудо - большое событие, ведь спортсмен в первую очередь должен победить самого себя: оценивается уровень физического совершенства, знание и качество выполняемой техники, умение вести поединки до победного завершения, обязательно участие в соревнованиях различного уровня, - рассказал представитель Сахалинского регионального отделения федерации Кудо России Василий Шатунов.

При сдаче на ученический пояс спортсмены должны были провести спарринг с несколькими противниками. Помимо этого, проходила сдача на мастерский черный пояс учеников сенсея Андрея Со. Анивчанин Аркадий Крымкин и житель Томари Олег Плотников прошли аттестацию и получили 1 дан по КУДО. Они выдержали 10 боев по 1 минуте с 10 меняющимися новыми противниками без перерыва.

Мастер Денис Сивопляс высоко оценил уровень сахалинских спортсменов, отметил технику, физическую подготовку и тягу к победе.