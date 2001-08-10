Холмские таможенники стали лучшими в первенстве по настольному теннису среди силовых структур

В первых городских соревнованиях Холмска по настольному теннису, приуроченных к празднованию Дня Победы, победили таможенники.

Впервые за теннисным столом на городском уровне встретились представители правоохранительных органов. В турнире приняли участие практически все силовые структуры – МЧС, ФСБ, МВД, таможня, следственный комитет, линейный отдел полиции, судебные приставы, Холмский городской суд, вневедомственная охрана. Всего было представлено 9 команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинской таможни.

Команды состязались в двух группах, в финале встретились таможенники и представители линейного отдела полиции. В итоге кубок победителя забрали служащие Холмского таможенного поста, на втором месте – полицейские линейного отдела, третьи – сотрудники МЧС.

Призеры получили грамоты и медали от организаторов – городского управления по физкультуре, спорту и молодежной политике, все участники – заряд бодрости и положительные эмоции.