Сахалинцев приглашают провести выходные на коньках

Спортивная школа «Кристалл» приглашает провести выходные с пользой, катаясь на коньках.

9, 11 и 12 мая ледовая арена «Кристалла» будет находиться в распоряжении любителей активного отдыха. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Длительность каждого сеанса массового катания – 45 минут. Посетителей просят учесть, что между сеансами будут сделаны перерывы для работы ледозаливочной машины.

11 мая пройдет традиционная «Ночь на льду». В период мероприятия дети до 18 лет смогут находиться на льду только в сопровождении родителей.

Расписание сеансов 9 мая: 13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45, 15:00 – 15:45, 16:00 – 16:45, 17:00 – 17:45, 18:00 – 18:45, 19:00 – 19:45.

Расписание сеансов 11 мая: 22:00 – 22:45, 23:00 – 23:45, 00:00 – 00:45.

Расписание сеансов 12 мая: 18:15 – 19:00, 19:15 – 20:00, 20:15 – 21:00.

Гостей ждут праздничная атмосфера, приятное звуковое и световое сопровождение. Также к услугам посетителей прокат коньков.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.