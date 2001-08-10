Сахалинский минспорт будет сотрудничать с якутскими специалистами

Соглашение о сотрудничестве заключили министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков и ректор Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта Иннокентий Готовцев. Стороны будут сотрудничать в сфере образования специалистов спортивной направленности.

- В этом году нашему вузу исполнится 20 лет, мы давно развиваем спорт. Мы хотим помогать в развитии национальных видов. У нас очень развито северное многоборье, у вас уже есть масс-рестлинг. Также мы хотим сотрудничать с Сахалинской федерацией корейской борьбы Ссирым. Она - первая в России, и мы надеемся, что вторая будет у нас, - рассказал ректор Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта Иннокентий Готовцев.

- Соглашение позволит нам проводить переподготовку кадров, курсы повышения квалификации, причем островные специалисты будут обучатся без отрыва от производства. Это очень важно для нас, - отметил министр островного минспорта.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, первое мероприятие в рамках соглашения состоится уже осенью. В сентябре на остров приедут якутские специалисты, которые проведут курсы повышения квалификации для сахалинских тренеров.