Сахалинские легкоатлеты выступили на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по легкой атлетике по метаниям лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в Сочи. Они собрали более 130 спортсменов из 29 регионов России.

Островной регион на состязаниях представили два легкоатлета: Михаил Тутенько и Андрей Семикрас. Они выступали в метании копья и диска в группе спортсменов F-54. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Михаил Тутенько метнул копье на 23,77 метров и занял четвертое место. При этом сахалинец подтвердил норматив мастера спорта.

Андрей Семикрас завоевал бронзовую медаль в метании диска с результатом 21,66 метров. Он также подтвердил норматив мастера спорта.

- Особой подготовки не было, так как нет спортзала и погодные условия у нас сложные, добраться не всегда удается до зала. Часто занимаюсь дома. Даже в таких условиях удалось показать хороший результат. Я поставил личный рекорд в метания диска, - поделился Андрей Семикрас.

Сегодня сахалинские легкоатлеты к Чемпионату России. Он состоится через два месяца в Чебоксарах.