Сахалин примет финал Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев

Сахалинскую область выбрали для проведения этапов Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев в 2020-2021 годах и финала Кубка мира в 2022-м. Подготовленная регионом заявка получила высокую оценку руководства Международного паралимпийского комитета.

Соревнования в 5 дисциплинах пройдут на склонах горнолыжного комплекса «Горный воздух». В область приедут спортсмены из более чем 20 стран мира, чемпионы и призеры паралимпийских игр, именитые судьи. Ранее в России состязания такого уровня проходили только в Сочи в 2014 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках Кубка мира также пройдут обучающие семинары для тренеров и спортсменов под руководством специалистов мирового уровня.

«Это очень радостная новость для всех жителей области и новые возможности для любителей спорта. Наши параспортсмены смогут тренироваться на одних склонах с лучшими из лучших, а сахалинцы воочию увидят зрелищные состязания. Сахалин в очередной раз подтвердил, что готов принимать крупные международные соревнования», – сказал глава региона Валерий Лимаренко.

В сезоне 2019-2020 годов только 5 стран примут на своей территории этапы Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Помимо России (Сахалинская область), соревнования пройдут в Швейцарии (Veysonnas), Словении (Kranjska Gora), Норвегии (Lillehammer) и Швеции (Are). Для многих стран Сахалин станет базой подготовки к Паралимпийским играм 2022 года в Пекине.

Организационным сопровождением мероприятия будут заниматься Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет РФ и Международный Паралимпийский комитет. Будет организована видеотрансляция в 40 странах мира. Соревнования подтолкнут развитие спорта и туризма в Сахалинской области, сделают её более известной на международном уровне.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу сделать регион одним из центров спортивного туризма в стране и базой для подготовки профессиональных спортсменов. До 6,7 млрд возросло финансирование отрасли, проведены I Зимние международные спортивные игры «Дети Азии», достигнута договоренность о проведении в регионе новых крупных соревнований, завершается строительство 10 новых спортивных объектов в Южно-Сахалинске, Корсакове, Курильске, Ногликах, Углегорске и Северо-Курильске.