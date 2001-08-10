Сахалин примет финал Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев
Сахалинскую область выбрали для проведения этапов Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев в 2020-2021 годах и финала Кубка мира в 2022-м. Подготовленная регионом заявка получила высокую оценку руководства Международного паралимпийского комитета.
Соревнования в 5 дисциплинах пройдут на склонах горнолыжного комплекса «Горный воздух». В область приедут спортсмены из более чем 20 стран мира, чемпионы и призеры паралимпийских игр, именитые судьи. Ранее в России состязания такого уровня проходили только в Сочи в 2014 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.
В рамках Кубка мира также пройдут обучающие семинары для тренеров и спортсменов под руководством специалистов мирового уровня.
«Это очень радостная новость для всех жителей области и новые возможности для любителей спорта. Наши параспортсмены смогут тренироваться на одних склонах с лучшими из лучших, а сахалинцы воочию увидят зрелищные состязания. Сахалин в очередной раз подтвердил, что готов принимать крупные международные соревнования», – сказал глава региона Валерий Лимаренко.
В сезоне 2019-2020 годов только 5 стран примут на своей территории этапы Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Помимо России (Сахалинская область), соревнования пройдут в Швейцарии (Veysonnas), Словении (Kranjska Gora), Норвегии (Lillehammer) и Швеции (Are). Для многих стран Сахалин станет базой подготовки к Паралимпийским играм 2022 года в Пекине.
Организационным сопровождением мероприятия будут заниматься Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет РФ и Международный Паралимпийский комитет. Будет организована видеотрансляция в 40 странах мира. Соревнования подтолкнут развитие спорта и туризма в Сахалинской области, сделают её более известной на международном уровне.
Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу сделать регион одним из центров спортивного туризма в стране и базой для подготовки профессиональных спортсменов. До 6,7 млрд возросло финансирование отрасли, проведены I Зимние международные спортивные игры «Дети Азии», достигнута договоренность о проведении в регионе новых крупных соревнований, завершается строительство 10 новых спортивных объектов в Южно-Сахалинске, Корсакове, Курильске, Ногликах, Углегорске и Северо-Курильске.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 Сегодня Сахалинец оплатил долг по алиментам, чтобы не сорвать поездку за рубеж
12:30 Сегодня «Диктант Победы», инициированный «Единой Россией», написали около 100 тысяч человек
09:00 Сегодня Остаток материнского капитала теперь можно узнать в онлайн-кабинете
10:00 Сегодня Сахалинцев приглашают провести выходные на коньках
- 12:23 6 Мая В Южно-Сахалинске водитель "маршрутки" сбил ребенка
- 15:22 6 Мая 20-летняя сахалинка попыталась решить конфликт с помощью ножа
- 15:52 6 Мая Курильчанин похитил с кредитки знакомого 250 тысяч рублей
- 17:00 6 Мая На Сахалине пресекли деятельность группировки, которая помогала незаконным мигрантам
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
12:31 12 Апреля На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
09:27 18 Апреля В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
Выбор редакции
- 09:00 Вчера Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
- 09:32 29 Апреля В городском парке Южно-Сахалинска отметили Пасху
- 18:00 26 Апреля Юные десантники Сахалина покажут мастерство на соревнованиях в Казани
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?