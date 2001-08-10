Лучшие островные борцы сразились в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске сегодня стартовал региональный турнир по греко-римской борьбе «Кубок Победы». Соревнования, которые собирают спортсменов со всего острова, проходят уже 45 год подряд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В этот раз побороться за звание лучших решили около 200 человек. На ковер вышли спортсмены из Охи, Ноглик, Анивы и Южно-Сахалинска.

- К нам приехали гости с материка: представители Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Советской гавани. Это наши друзья, коллеги, участники, они же и тренеры, и судьи. В нашу областную столицу они приезжают не так часто, но этот турнир – значимый, поэтому поддерживают всегда, – рассказал директор спортивной школы по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Василий Глазков.

Спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: 10-12 лет, 14-17 лет, от 18 и старше. Роман Юн – самый возрастной участник состязаний. Сороколетний сахалинец уже давно не занимается борьбой профессионально. На последних тренировках он был 25 лет назад.

- Захотелось вспомнить былые ощущения. Я выигрывал всероссийские соревнования, выполнил норматив мастера спорта. Потом бросил. А в прошлом году у меня племянник участвовал в этом турнире, и я загорелся. Около месяца походил в спортзал, чтобы не умереть на ковре. Сегодня у меня боевое настроение, - поделился сахалинец.

Чтобы дойти до финала спортсменам нужно пройти четыре схватки. Соперники определяются жеребьевкой.

- У возрастных групп развое время. Мальчики и юниоры проводят два периода по две минуты, а спортсмены от 18 лет и старше проводят два периода по три минуты, - отметил главный судья соревнований Виктор Ци.

Итоги турнира подведут уже завтра. Сразу после парада, который пройдет в Южно-Сахалинске, состоятся финальные поединки. Вход на состязания свободный. Посмотреть на бои сахалинцы могут в здании спортивной школы по греко-римской борьбе (ул. Горького 7/1).