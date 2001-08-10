Южносахалинцев зовут принять участие в легкоатлетической эстафете

В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на участие в ежегодной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Любителей бега и активного образа жизни всех возрастов приглашают 18 мая побороться за переходящий кубок Городской Думы Южно-Сахалинска. В прошлом году его обладателями стали представители школы №22.

Традиционно команды из 12 участников выступают в разных возрастных категориях (школьники, студенты, трудовые коллективы и пенсионеры). Помимо главной награды эстафеты победители и призеры получат медали и грамоты от городского управления по физической культуре и спорту. Результаты забега войдут в зачет спартакиады трудовых коллективов.

Заявки на участие в эстафете принимаются до 14 мая по электронной почте: kn-16@bk.ru или факсу: 24-20-08. Именная заявка должна быть заверена подписью руководителя и печатью учреждения, подписью врача и печатью медицинского учреждения на каждого участника соревнований, который также должен иметь договор о страховании. В случае отсутствия медицинской справки необходимо приложить заявление о персональной ответственности за состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 312-598 (доб. 2), 242-008 или на сайте департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска www.sport.yuzhno-sakh.ru.