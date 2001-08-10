Сахалинские борцы завоевали дюжину медалей на турнире в Благовещенске
В Благовещенске состоялся открытый турнир по вольной борьбе «Наследие Трои» среди юношей и девушек. Участниками состязаний на призы ОФСО «СК «Троя» стали около 400 борцов из всех регионов Дальнего Востока. Победителей и призеров определили в четырех возрастных группах (2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005 г.р.). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
- Сахалинскую область представляли борцы из Невельска, Поронайска, Шахтерска и Южно-Сахалинска. Финансовую поддержку в поездке спортсменов на престижный турнир оказала Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков), - говорит старший тренер сборной команды островного региона Александр Ваулин.
Сахалинские борцы сумели достойно проявить себя, став обладателями дюжины медалей (две золотые, три серебряные, семь бронзовых).
В младшей возрастной группе (2010-2011 г.р.) среди девочек второе место заняла невельчанка Акилина Огурцова (до 37 кг). В этой же возрастной группе у мальчиков бронзовая награда в активе ее земляка Георгия Мещерякова (до 38 кг).
Даниил Соломатин из Южно-Сахалинска стал бронзовым призером в весе до 30 кг среди мальчиков 2008-2009 г.р.
У юношей 2006-2007 г.р. отличились южносахалинцы Руслан Маклаков и Гасан Рамазанов. Они завоевали бронзовые медали в весе до 38 кг.
В старшей возрастной группе (2004-2005 г.р.) победу праздновали Даниил Федоров из Шахтерска (до 44 кг), Никита Коваленко из Поронайска (до 75 кг) и Александр Ефтеев из островной столицы (до 85 кг). Серебряный призер турнира – Игорь Ким из Южно-Сахалинска (до 75 кг), бронзовые – его земляки Александр Голайко (до 68 кг), Владимир Смирнов (до 75 кг) и Илья Мураткин (до 85 кг).
- Победителям турнира были вручены кубки, медали и грамоты, а призерам – медали и грамоты. Кроме того, Александр Ефтеев стал обладателем специального приза «За лучшую технику» (микроволновая печь), - подвел итоги турнира Александр Ваулин.
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