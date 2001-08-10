Ветераны островного волейбола заняли второе место на дальневосточном турнире
В Приморском крае завершился традиционный ветеранский турнир по волейболу «Шмаковская весна». В этом году победителей и призеров определили в двух возрастных группах («40+» и «50+»). Сахалинские волейболисты играли в старшей из них, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта региона.
- В мужском турнире было восемь участников. На групповом этапе нашими соперниками были команды из Хабаровска, Лесозаводска и Санаторного. Мы вышли в полуфинал с первого места. У Лесозаводска и Санаторного нам удалось выиграть в двух партиях, а у Хабаровска, который также вышел в полуфинал, - в трех, - рассказывает игрок «Сахалина» Сергей Кирсанов.
В подгруппе «Б» выступали Уссурийск, Находка, Якутия и Владивосток. Здесь путевки в полуфинал завоевали Уссурийск и Находка.
В полуфинале «Сахалин» выиграл у Находки, а Уссурийск был сильнее волейболистов из Хабаровска.
Матч за третье место между Находкой и Хабаровском завершился победой первой из них, а в решающем матче «Сахалин» уступил Уссурийску.
Тройка призеров:
1. Уссурийск.
2. «Сахалин».
3. Находка.
Серебряными призерами дальневосточных соревнований ветеранов стали Роман Хвостов (он, к слову, был признан MVP турнира), Георгий Никонов, Леонид Васильев, Константин Приходько, Виктор Лапко, Сергей Челикин, Сергей Кирсанов и Игорь Стасюк.
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