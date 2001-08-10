На Сахалине прошли соревнования по велоспорту «Анивская весна»

Более ста человек преодолели 25 км тяжелейшей трассы соревнований по велосипедному спорту «Анивская весна». Старты уже стали традиционными. Профессионалы и любители с нетерпением ждут следующих соревнований. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Стартовая площадка развернулась на 4-м км трассы Огоньки – Невельск. Велосипедистам предстояло проехать участок от 4 до 16.5 км автодороги с возвращением в исходную точку. В состязаниях померялись силами спортсмены четырёх возрастных категорий – от 14 до 40 лет и старше.

Елена Вилькер старается не пропускать массовые соревнования в островном регионе. Женщина в свои 56 лет ведет активный и здоровый образ жизни6 катается на велосипеде, зимой на беговых лыжах, ходит в походы и тренируется у персонального тренера. На «Анивской весне» Елена стала третьей в своей возрастной категории.

-Трасса вроде была не сложно, но был ветер. Я еще накануне приняла участие в велопробеге Корсаков-Южно-Сахалинск и это сказалось. Уже чувствовалась усталость. А вообще соревнования прошли на позитиве., - поделилась Елена Вилькер.

В возрастной категории 40+ второе место заняла Любовь Рыбкина. Она обошла Елену Вилькер на 39 секунд.