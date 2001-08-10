Тихоокеанское
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15:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине прошли соревнования по велоспорту «Анивская весна»

На Сахалине прошли соревнования по велоспорту «Анивская весна»

Более ста человек преодолели 25 км тяжелейшей трассы соревнований по велосипедному спорту «Анивская весна». Старты уже стали традиционными. Профессионалы и любители с нетерпением ждут следующих соревнований. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Стартовая площадка развернулась на 4-м км трассы Огоньки – Невельск. Велосипедистам предстояло проехать участок от 4 до 16.5 км автодороги с возвращением в исходную точку. В состязаниях померялись силами спортсмены четырёх возрастных категорий – от 14 до 40 лет и старше.

Елена Вилькер старается не пропускать массовые соревнования в островном регионе. Женщина в свои 56 лет ведет активный и здоровый образ жизни6 катается на велосипеде, зимой на беговых лыжах, ходит в походы и тренируется у персонального тренера. На «Анивской весне» Елена стала третьей в своей возрастной категории.

-Трасса вроде была не сложно, но был ветер. Я еще накануне приняла участие в велопробеге Корсаков-Южно-Сахалинск и это сказалось. Уже чувствовалась усталость. А вообще соревнования прошли на позитиве., - поделилась Елена Вилькер.

В возрастной категории 40+ второе место заняла Любовь Рыбкина. Она обошла Елену Вилькер на 39 секунд.

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