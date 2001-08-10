Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2019
Сегодня 21:33
65,47|73,52|71,18
Южносахалинцам на «горячей линии» расскажут о преимуществах получения электронных услуг
10:30, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские танцоры продолжают покорять Европу

Сахалинские танцоры продолжают покорять Европу

Сахалинцы Евгений Мошенин и Дана Спицына продолжают покорять Европу. В Латвии в городе Саласпилс прошел Чемпионат Европы по танцевальному спорту в европейской программе.  66 пар из 33 стран оспаривали звание лучших. Причем каждая из европейских стран могла представить не более 2-х своих танцевальных пар. Чемпионы России 2019 года Евгений Мошенин и Дана Спицына стали бронзовыми призерами Чемпионата Европы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

- Борясь за самые высокие места они совсем чуть-чуть уступили итальянской паре, которая в итоге заняла второе место, при этом смогли обойти ее в одном из танцев - венский вальс, -рассказывает руководитель ТСК «Данс-Класс» Дмитрий Предко.

Это лучший результат Евгения и Даны за их спортивную карьеру. В конце ноября они примут участие в Чемпионате Мира, где ожидается не менее острая борьба и новая возможность завоевать звание лучшей танцевальной пары мира.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?