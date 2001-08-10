Сахалинские танцоры продолжают покорять Европу

Сахалинцы Евгений Мошенин и Дана Спицына продолжают покорять Европу. В Латвии в городе Саласпилс прошел Чемпионат Европы по танцевальному спорту в европейской программе. 66 пар из 33 стран оспаривали звание лучших. Причем каждая из европейских стран могла представить не более 2-х своих танцевальных пар. Чемпионы России 2019 года Евгений Мошенин и Дана Спицына стали бронзовыми призерами Чемпионата Европы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

- Борясь за самые высокие места они совсем чуть-чуть уступили итальянской паре, которая в итоге заняла второе место, при этом смогли обойти ее в одном из танцев - венский вальс, -рассказывает руководитель ТСК «Данс-Класс» Дмитрий Предко.

Это лучший результат Евгения и Даны за их спортивную карьеру. В конце ноября они примут участие в Чемпионате Мира, где ожидается не менее острая борьба и новая возможность завоевать звание лучшей танцевальной пары мира.