Около ста сахалинцев приняли участие в соревнованиях по мотокроссу

В Корсакове на аэродроме Пушистый состоялись соревнования по мотокроссу. В них приняло участие около ста спортсменов из Корсакова, Смирных, Долинска, Невельска, Углегорска, Ноглик, Томари, Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

- В Корсаковском районе соревнований по мотокроссу не было 4 года. В этом году мы решили возродить эту традицию. Подготовили трассу в соответствии со всеми техническими требованиями. Все участники и гости остались довольны, - поделился заместитель руководителя департамента социального развития Корсаковского городского округа Олег Манухин.

Уже 26 мая в Горнозаводске состоится очередной этап чемпионата и первенства по мотокроссу. Островные спортсмены приступили к активной подготовке.

В соревнованиях места распределились следующим образом:

50 кубических сантиметров

Глеб Архицкий Максим Голафаст Дмитрий Соколов

65 кубических сантиметров

Александр Калентеев Дмитрий Захаров Даниил Богрянский

85 кубических сантиметров

Олег Голицын (Долинск) Александр Ващенко Захар Иванов (Корсаков)

125 кубических сантиметров (юноши)

Роман Киселев (Долинск) Никита Самусенко (Долинск) Олег Голицын (Долинск)

125 кубических сантиметров (мужчины)

Сергей Ягнич Роман Киселев (Долинск) Сергей Бочанов (Мото Флай)

250 кубических сантиметров

Егор Пирожков (Долинск) Николай Якушин (Корсаков) Степан Назин (Углегорск)

Ветераны