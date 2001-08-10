Участники президентских игр проходят легкоатлетические испытания

Областной этап Всероссийских президентских спортивных игр проходит на Сахалине. Сегодня школьники острова показали себя в испытаниях по легкой атлетике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Президентские спортивные игры проходят в несколько этапов. Сначала островные школьники состязались на муниципальном уровне, победителей которого отправили на областной. В Южно-Сахалинск приехало 11 команд. Всего в соревнованиях участвует 220 человек.

Каждый год в состязаниях принимают участие разные классы. Перед началом игр оргкомитет проводит жеребьевку, где определяет возраст спортсменов. В этот раз школьные команды сформировали из островитян 12-13 лет.

- Состязания по легкой атлетике будут идти два дня. Сегодня ребят ждут забег на 30 метров, метание мяча, прыжок в длину, а также эстафета 4 по 100 метров и смешанная эстафета, где они будут преодолевать разные дистанции. Завтра снова бег, но уже на выносливость. Девочки пробегут 600 метров, а мальчики 800 метров, - рассказал главный судья соревнований по легкой атлетике Иван Чиванов.

Спортсменки из Смирных перед забегом стараются не думать о результатах, а просто танцуют. Девушки поступают так перед каждым испытанием.

- Мы поднимаем себе настроение, чтобы не бояться, не волноваться, чтобы все было классно. Хочется пробежать, чтобы оторваться и быть впереди, а все сзади, - поделилась школьница Яна Елизарова.

Участники игр проходят разные испытания. Например, вчера школьники состязались в шашках, а после соревнований по легкой атлетике их ждет стритбол и настольный теннис. Кроме этого, команды участвуют в дополнительных испытаниях. Например, соревнуются в лапте.

- В зачет соревнования по лапте не идут, но участвовать желательно всем. Потому что в положении написано, что если команда не участвует в дополнительном виде, то им назначают 20 штрафных баллов. Все стараются участвовать, даже если впервые видят этот вид спорта, - отметил главный судья Президентских спортивных игр Виталий Со. – А послезавтра мы будем проводить мастер-класс по тек-регби. Это облегченный вид для детей. Если им понравится, то будем ходатайствовать, чтобы его тоже в дополнительный вид внесли.

Победителем окажется команда, которая набрала больше всех баллов за прохождение испытаний. Она отправится на Всероссийский этап игр, который пройдет осенью в детском лагере «Орлёнок». Ежегодно там собирается больше 100 команд со всей страны.