Тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун даст трёхдневный мастер-класс на Сахалине

Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Амина Зарипова приехала на Сахалин. В рамках визита на остров тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун даст серию мастер-классов для юных гимнасток. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске именитая спортсменка уже второй раз. В прошлом году она вместе со своей самой известная воспитанницей приезжали на кинофестиваль «Край света».

- Тогда мы организовали встречу с нашими детьми, - рассказала президент федерации художественной гимнастики Сахалинской области Инна Тишкина. – У Амины Василовны остались очень приятные впечатления от трёхчасового общения с гимнастками, и она захотела вернуться сюда снова, чтобы уже оценить их мастерство и научить чему-нибудь новому. Мы надеемся, что это только начало нашего дальнейшего сотрудничества с ней.

Вместе с Аминой Зариповой островной регион посетили заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы, трёхкратная победительница Универсиады Ольга Ильина, а также лауреат международного фестиваля современной хореографии, неоднократный лауреат и дипломант международных конкурсов современной и классической хореографии Татьяна Криницкая. Вместе они будут проводить учебно-тренировочные мероприятия для сахалинских гимнасток.

- Подобные мастер-классы по стране я провожу очень редко ввиду плотного графика. Но в этот раз я нашла время, чтобы прилететь к вам. Надеюсь, что эти три дня будут продуктивными и спортсмены узнают что-то новое для себя. У меня большой опыт работы с детьми, будем оценивать их в комплексе и смотреть, что они умеют, а что нет, будем показывать, рассказывать, давать определённые навыки, которые практикуются у нас в сборной, – отметила Амина Зарипова.

Тренировки стартовали в спорткомплексе «Олимпия Парк». Гостья отметила, что это место идеально подходит для занятий.

- Великолепный спортивный зал – большой, здесь тепло и светло, есть три полноценных площадки для занятий, он отлично подходит для тренировок, - подчеркнула Зарипова.

На торжественном открытии мероприятия участников приветствовала директор департамента физической культуры и спорта областного министерства спорта Ирина Рябкина. Она отметила, что это событие имеет огромное значение для юных спортсменов, поскольку они могут поучиться мастерству у заслуженных тренеров и чемпионов.

Тринадцатилетняя южносахалинка Николь Исакова занимается гимнастикой 10 лет, имеет успехи на международных состязаниях. В её арсенале - золото и два серебра на соревнованиях в Италии. Также девочка взяла золотую, серебряную и бронзовую медали на турнире в Венгрии. Сегодня Николь была в числе открывающих череду мастер-классов на церемонии.

- Выступать перед Аминой Зариповой было очень волнительно, я переживала, но справилась со своей задачей, показала то, что я умею, - поделилась Николь. - Очень круто, что у нас есть возможность поучиться у такого тренера, как Амина Василовна, ведь она воспитывает олимпийских чемпионов. Навыки, которым она нас обучит, пригодятся в дальнейшей карьере.