В Южно-Сахалинске проходит открытое первенство островного региона по волейболу «Олимпийские надежды»

В Южно-Сахалинске началось открытое первенство Сахалинской области по волейболу среди команд юношей и девушек 2001-2005 г.р. «Олимпийские надежды». Состязания проходят при поддержке Олимпийских чемпионов 2012 года Сергея Тетюхина и Тараса Хтей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Впервые турнир был проведен в 2017 году. Тогда его почетными гостями были прославленные волейболисты. Олимпийские чемпионы Лондона 2012 года Сергей Тетюхин и Тарас Хтей провели в Южно-Сахалинске мастер-класс с участниками, сыграли с ними в волейбол, ответили на многочисленные вопросы, поучаствовали в фотосессии и раздаче автографов.

В этот раз занятость не позволила им лично присутствовать на Сахалине, но они поддерживают островных волейболистов на расстоянии и прислали видеообращение.

- Я желаю вам красивых, ярких матчей и, конечно же, побед! – сказал в видеообращении Сергей Тетюхин.

- Очень рад, что турнир стал традиционным. Мне приятно, что на Сахалине поддерживают и развивают волейбол! – добавил Тарас Хтей.

Участниками турнира в этом году стали семь команд девушек и четыре команды юношей. На церемонии открытия спортсменов приветствовал заместитель председателя РОО «Сахалинская федерация волейбола» Сергей Кирсанов.

- Этот турнир завершает учебный год и спортивный сезон 2018-2019 года. Надеюсь, что вы покажете все, чему научились на тренировках. Хочу пожелать вам продолжать заниматься волейболом, гордиться тем, что вы - волейболисты, - сказал Сергей Кирсанов.

У юношей победителей определят по круговой системе. Девушки сначала сыграют в подгруппах, а затем состоятся полуфиналы, финал и матч за третье место.

17 мая игры проходят в спортивном комплексе ГБУ «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3), а 18 мая матчи волейболистов можно будет увидеть в спортивном зале СахГУ (ул. Пограничная, 68).