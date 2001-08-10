Турнир по хоккею «Кубок закрытия» пройдет в «Кристалле»
Открытый турнир по хоккею «Кубок закрытия» среди юношей 2010 года рождения и младше пройдет в южно-сахалинском Дворце спорта "Кристалл". Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, соревнования объединят спортсменов из Владивостока, Находки, Ванино, Холмска и Южно-Сахалинска. Островную столицу на состязаниях представят четыре команды разных возрастных групп из спортивной школы «Кристалл» и центра хоккейного развития «Арена Мастер». Для большинства участников эти соревнования станут заключительными в игровом сезоне 2018/2019.
Спортсменам предстоит сыграть семь игр по круговой системе. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков в результате кругового этапа. По традиции в заключение каждого матча наградят лучших игроков по амплуа.
Игры пройдут на льду спортивной школы «Кристалл» 25 и 26 мая. Первыми в борьбу за главный трофей турнира вступят сахалинский «Кристалл» и «Дельфин» из Находки. 27 и 28 мая хоккейные баталии продолжатся на льду «Арены Сити». Расписание турнира представлено на сайте «Кристалла».
Организаторами соревнований выступают региональное министерство спорта и региональная федерация хоккея.
Церемония открытия турнира состоится в 18:00 на льду «Кристалла». Вход свободный.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
15:00 26 Апреля Сахалин присоединился к всероссийской акции «Вахта памяти»
11:30 25 Апреля Для Смирныховской больницы закупают новейшее оборудование
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?