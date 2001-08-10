Турнир по хоккею «Кубок закрытия» пройдет в «Кристалле»

Открытый турнир по хоккею «Кубок закрытия» среди юношей 2010 года рождения и младше пройдет в южно-сахалинском Дворце спорта "Кристалл". Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, соревнования объединят спортсменов из Владивостока, Находки, Ванино, Холмска и Южно-Сахалинска. Островную столицу на состязаниях представят четыре команды разных возрастных групп из спортивной школы «Кристалл» и центра хоккейного развития «Арена Мастер». Для большинства участников эти соревнования станут заключительными в игровом сезоне 2018/2019.

Спортсменам предстоит сыграть семь игр по круговой системе. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков в результате кругового этапа. По традиции в заключение каждого матча наградят лучших игроков по амплуа.

Игры пройдут на льду спортивной школы «Кристалл» 25 и 26 мая. Первыми в борьбу за главный трофей турнира вступят сахалинский «Кристалл» и «Дельфин» из Находки. 27 и 28 мая хоккейные баталии продолжатся на льду «Арены Сити». Расписание турнира представлено на сайте «Кристалла».

Организаторами соревнований выступают региональное министерство спорта и региональная федерация хоккея.

Церемония открытия турнира состоится в 18:00 на льду «Кристалла». Вход свободный.