Более 40 спортсменов собрал этап Кубка Сахалинской области по пейнтболу
Первый этап Кубка Сахалинской области по пейнтболу в пятый раз состоялся на Сахалине. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минобра, соревнования собрали более 40 спортсменов. Они состязались в трех дивизионах. Самые опытные команды сформировали старший дивизион Д3, где в каждом коллективе выступало по пять человек. Всего соревновалось 4 команды. Пейнтболисты боролись до разницы в четыре победы.
Следующими на поле вышли участники дивизиона Д4. В него попали четыре команды, в каждой из которых было по 3 человека.
- Игры всегда проходят напряженно. В дивизионе Д4 команда Oldskullz играла в доминирующей манере. Ребята не проиграли ни одной игры. А в дивизионе Д3 до последнего момента сохранялась интрига, – поделился заместитель президента федерации пейнтбола Сахалинской области Александр Ким. – У нас с каждым годом растет уровень организации соревнований. В этот раз нам удалось собрать поле заранее. Игроки смогли попробовать его до начала Кубка.
Название дивизиона Д4 «Новички» говорит само за себя. В него попали участники, которые только знакомятся с пейнтболом. Многие из них впервые взяли маркер в руки.
По итогу игр в старшем дивизионе Д3 все награды получили команды из Южно-Сахалинска. Золото завоевали пейнтболисты команды Invaders, серебро – Raiders, а бронзу - Oldskullz Desperados.
- Конкуренция в Д3 сейчас очень высокая. Invaders безупречно отыграли решающие игры, но в отборах и у них возникали проблемы. Raiders в большей степени тёмная лошадка, им удалось выстрелить в полуфинале, за счёт чего добиться хорошего результата, - отметил Александр Ким.
В дивизионе Д4 первое место заняли участники команды Oldskullz из Южно-Сахалинска, второе оказалось в руках игроков команды Север из Ноглик, а третье место у Energy из Холмска.
Среди новичков награды также распределились среди южносахалинцев. Лучшими стали Karapuzers, вторыми – Барсы, а третьими - ребята из ДОСААФ.
Второй этап Кубка состоится 15 июня в Ногликах. А окончательный пройдет в сентябре в Корсакове. Победителем станет команда, набравшая большее количество очков на всех этапах.
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