День массового футбола пройдет в областном центре

День массового футбола отпразднуют в Южно-Сахалинске 25 мая. Стадионы «Спартак» и «Космос», а также спортивный комплекс «Олимпия парк» станут главными площадками, где пройдут турниры, мастер-классы и развлечения для любителей футбола, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

С 09:30 до 20:00 часов состоятся турниры на стадионе «Космос». В них примут участие люди разных возрастов, включая команды из детских садов, ветеранов спорта, а также представительниц прекрасного пола.

В 10:00 начнёт свою работу площадка спортивного комплекса «Олимпия парк». Здесь будет проводиться турнир среди футболистов 2010-2011 года рождения. На время проведения соревнований в спортивном комплексе установят оборудование с новой для южносахалинцев игрой «Текбол» - сочетание футбола и настольного тенниса. Любой желающий сможет попробовать свои силы в этой необычной игре.

Помимо площадок, на которых можно понаблюдать за игрой, организаторы предусмотрели мероприятие, где островитяне смогут получить практические и теоретические навыки от лучших тренеров ОГАУ «ФК «Сахалин».

В 13:00 на стадионе «Спартак» пройдет розыгрыш подарков в рамках мастер-класса. На поле будут расположены 9 спортивных станций, на каждой из которых опытный тренер будет демонстрировать правильный способ выполнения тренировочных упражнений, а участник должен будет выполнить задание максимально точно. Спортсмен, набравший максимальное количество баллов в своей возрастной категории, получит уникальную возможность участвовать в реальном тренировочном процессе в течение недели, а также приятные подарки от клуба.

В 15:30 на Спартаке после проведения мастер-классов будет дан старт первенству среди юношей 2004-2005 года рождения. В 18:00 состоится матч чемпионата Сахалинской области по футболу, где встретятся две островные команды «Сахалин-М» и «Сахалин-М2».

Расписание:

Стадион «Космос»:

10:00 - Турнир среди дворовых команд 2005-2006 г.р.;

11:00 - Турнир среди ветеранов спорта;

12:00 - Турнир среди девочек 2005-2006 г.р.;

12:30 - Турнир среди девочек от 14 лет и старше;

15:00 - Чемпионат области по футболу 8*8.

СК «Олимпия парк»:

10:00 Турнир среди футболистов 2010 -2011 г.р.

Стадион «Спартак»:

13:00 - Мастер-класс от тренеров ОГАУ «ФК «Сахалин»;

15:30 - Первенство среди юношей 2004-2005 г.р.;

18:00 - Чемпионат области «Сахалин – М» и «Сахалин – М2».