День массового футбола пройдет в областном центре
День массового футбола отпразднуют в Южно-Сахалинске 25 мая. Стадионы «Спартак» и «Космос», а также спортивный комплекс «Олимпия парк» станут главными площадками, где пройдут турниры, мастер-классы и развлечения для любителей футбола, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
С 09:30 до 20:00 часов состоятся турниры на стадионе «Космос». В них примут участие люди разных возрастов, включая команды из детских садов, ветеранов спорта, а также представительниц прекрасного пола.
В 10:00 начнёт свою работу площадка спортивного комплекса «Олимпия парк». Здесь будет проводиться турнир среди футболистов 2010-2011 года рождения. На время проведения соревнований в спортивном комплексе установят оборудование с новой для южносахалинцев игрой «Текбол» - сочетание футбола и настольного тенниса. Любой желающий сможет попробовать свои силы в этой необычной игре.
Помимо площадок, на которых можно понаблюдать за игрой, организаторы предусмотрели мероприятие, где островитяне смогут получить практические и теоретические навыки от лучших тренеров ОГАУ «ФК «Сахалин».
В 13:00 на стадионе «Спартак» пройдет розыгрыш подарков в рамках мастер-класса. На поле будут расположены 9 спортивных станций, на каждой из которых опытный тренер будет демонстрировать правильный способ выполнения тренировочных упражнений, а участник должен будет выполнить задание максимально точно. Спортсмен, набравший максимальное количество баллов в своей возрастной категории, получит уникальную возможность участвовать в реальном тренировочном процессе в течение недели, а также приятные подарки от клуба.
В 15:30 на Спартаке после проведения мастер-классов будет дан старт первенству среди юношей 2004-2005 года рождения. В 18:00 состоится матч чемпионата Сахалинской области по футболу, где встретятся две островные команды «Сахалин-М» и «Сахалин-М2».
Расписание:
Стадион «Космос»:
10:00 - Турнир среди дворовых команд 2005-2006 г.р.;
11:00 - Турнир среди ветеранов спорта;
12:00 - Турнир среди девочек 2005-2006 г.р.;
12:30 - Турнир среди девочек от 14 лет и старше;
15:00 - Чемпионат области по футболу 8*8.
СК «Олимпия парк»:
10:00 Турнир среди футболистов 2010 -2011 г.р.
Стадион «Спартак»:
13:00 - Мастер-класс от тренеров ОГАУ «ФК «Сахалин»;
15:30 - Первенство среди юношей 2004-2005 г.р.;
18:00 - Чемпионат области «Сахалин – М» и «Сахалин – М2».
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