Островные бойцы сразятся за Кубок по тайскому боксу

Кубок Сахалинской области по тайскому боксу пройдёт в областном центре. Как рассказали в ТИА "Острова" в региональном минспорта, с 25 по 26 мая на ринге спортивного зала РЭУ им. Г.В. Плеханова выступят бойцы из Охинского, Ногликского, Корсаковского, Долинского и Южно-Сахалинска. В поединках сойдутся юноши и девушки от 10 до 18 лет и старше. Всего медали турнира оспорят около 100 сильнейших спортсменов.

Участники, показавшие наилучшие результаты, получат возможность войти в состав сборной команды Сахалинской области для выступления на Дальневосточных соревнованиях.

Предварительные поединки стартуют 25 мая в 11:00, торжественный парад открытия турнира - в 13:00. Спортсмены продолжат соперничество спортсмены в воскресенье. Начало в 11:00.