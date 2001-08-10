День массового футбола собрал более сотни островитян

Ряд мероприятий, посвященный «Дню массового футбола», прошел на трёх южно-сахалинских больших спортивных площадках. В минувшую субботу стадион «Космос», спортивный комплекс «Олимпия-Парк» и стадион «Спартак» собрали сотни любителей футбола и спортивного образа жизни. Организаторами праздника выступили: региональное министерства спорта, областная федерация футбола и ФК «Сахалин, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на футбольный клуб.

На стадионе «Космос» в этот день были проведены несколько турниров. К уже традиционному футбольному турниру среди ветеранов спорта и турниру среди девушек добавилось футбольное состязание для команд из детских садов. А после стартовал очередной футбольный сезон в Чемпионате Сахалинской области по футболу в формате 8х8. Хорошая субботняя погода собрала большое количество зрителей, которые с удовольствием наблюдали за баталиями на футбольном стадионе.

Одновременно с турнирами на «Космосе» был дан старт праздничным мероприятиям в СК «Олимпия-Парк». На футбольном поле спортивного комплекса прошёл большой турнир среди мальчиков 2010-2011 г.р. Команды-участницы показали невероятный уровень игры и борьбы в каждом игровом моменте. Но, не смотря на результаты матчей, организаторы не стали выделять победителей, а отметили подарками всех юных футболистов. В СК «Олимпия-Парк» в этот день все желающие смогли испытать свои силы в новом виде спорта – текбол. А попробовали себя в этом видео спорта практически все гости спортивного комплекса. Особенно было приятно смотреть на матчи по текболу, в которых отцы играли против сыновей. Стоит добавить то, что в дальнейшем планируется проводить турниры по текболу, так что возможность сыграть в него будет представлена еще большему количеству спортсменов. А вишенкой празднования Дня массового футбола в СК «Олимпия-Парк» стало для многих открытие для себя нового мира виртуальной реальности. Гости праздника могли спуститься на горных лыжах с горы, пострелять монстров или прокатится по американским горкам. Удовольствие от виртуальной реальности в этот день получили не только дети, но и их родители.

Третьей, заключительной площадкой «Дня массового футбола» стал стадион «Спартак». Здесь были организованы мастер-классы тренеров ОГАУ «ФК «Сахалин». Каждый желающий мог попытаться выполнить ряд футбольных заданий, за выполнение каждого из которых ставилось определенное количество баллов. В этом состязании были выделены несколько возрастных групп, а победители каждой группы получили возможность принять участие в нескольких футбольных тренировках при ОГАУ «ФК «Сахалин».

Тем временем Илья Торяник, ведущий этого большой праздника с помощью нескольких конкурсов разыграл ряд подарков и презентов среди юных любителей футбола.

А уже после мастер-классов и розыгрыша призов настало время большого футбола. Сперва матчем между командами ОГАУ «ФК «Сахалин-2005» и «Невельском» был дан старт Первенству Сахалинской области по футболу среди юношей 2004-2005 г.р.. В этой игре викторию отпраздновали невельские футболисты. Вечером же стартовал Чемпионат Сахалинской области по футболу матчем между командами «Сахалин-М» и «Сахалин-М2», где победу одержала первая команда.