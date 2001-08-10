Андрей Хапочкин: сахалинский хоккей должен вернуться в МХЛ
Спикер областной Думы Андрей Хапочкин обсудил с прославленными советскими хоккеистами вопрос участия сахалинской хоккейной команды в первенстве Молодежной хоккейной лиги, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на островной парламентарий.
Почетными гостями, посетившими островной парламент, стали известные российские хоккеисты – многократный чемпион Мира и Европы, олимпийский чемпион 1984 года - вратарь сборной СССР - Владимир Мышкин и чемпион Мира и Европы среди молодежных команд, обладатель Кубка Европы Игорь Ромашин.
Поводом для встречи послужил вопрос о возвращении хоккейной команды «Сахалинские Акулы» в чемпионат Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Участие во встрече также приняли представители сахалинского хоккея.
В ходе общения с легендами мирового спорта Андрей Хапочкин рассказал об истории становления на острове любительского хоккея, в котором он принимал самое непосредственное участие как автор проекта «Спорт против подворотни» и инициатор возрождения в Сахалинской области турниров дворовых команд «Спорт против подворотни».
- За десять лет у нас получилось из идеи возрождения дворового детского хоккея вырасти до создания профессиональной команды «Сахалин», которая в этом году выиграла Кубок Азиатской хоккейной лиги, - отметил Андрей Хапочкин. - Созданы регулярная детская, юниорская лиги, развивается любительский хоккей. Но, важно сделать последний шаг - создать понятную, единую и эффективную систему развития детского, молодежного и профессионального хоккея в Сахалинской области при которой наши талантливые мальчишки не будут исчезать после окончания школы с хоккейного горизонта, а получат шанс построить профессиональную спортивную карьеру, играя за профессиональные юниорские, молодежные и взрослые клубы своей малой родины - Сахалинской области.
По словам Игоря Ромашина, который является директором по проведению чемпионата МХЛ, сегодня расстояния отделяющие остров от материка уже не являются такой большой проблемой, к тому же уже имеются наметки на совмещение календарных игр сахалинской команды с Хабаровском, а Владивостока с Пекином.
- Все документы уже подготовлены, Сахалинская область для нас надежный партнер, ждем островную молодежку в Молодежной лиге. Летом этого года состоится заседание Совета директоров КХЛ на котором будут приниматься важные решения по развитию отечественного хоккея, в том числе молодежного, – сказал Игорь Ромашин. - У Сахалинской области хорошие шансы вернуться в МХЛ.
Владимир Мышкин особо подчеркнул, что у нового руководства Сахалинской области есть политическая воля и понимание, что необходимо выстроить эффективную и единую вертикаль развития хоккея с шайбой, а для МХЛ крайне важно, чтобы дальневосточные регионы страны не выпадали из молодежной географии российского хоккея.
- Необходимо дать перспективу молодым ребятам и надежду, что они будут развиваться, расти и вырастут до настоящих мастеров. Важно, чтобы талантливых мальчишек сопровождали по всей цепочке - от дворовой команды, команды спортивной школы до профессиональной дружины именно там, где они родились, - подчеркнул герой Кубка Вызова 1979 года. - И очень важной ступенькой в построении такой вертикали станет участие сахалинских ребят в чемпионатах Молодежной хоккейной лиги и Юниорской хоккейных лиг.
По словам Владимира Мышкина, сейчас делегация МХЛ проинспектирует ледовые арены Южно-Сахалинска и их готовность принять матчи Молодежной хоккейной лиги.
Также на встрече были обсуждены вопросы развития детского дворового хоккея, необходимости поддержки тренеров-общественников: гостей приятно удивил положительный опыт Сахалинской области, в которой за свою работу дворовые тренеры получают финансовую помощь от государства (целевые субсидии) от 8 до 30 тысяч рублей в месяц. В конце встречи все участники обсуждения согласились с необходимостью возродить визиты на остров команды ветеранов отечественного спорта «Легенды СССР» и возобновить в рамках проекта «Спорт против подворотни» мастер-классы и серии игр легенд советского и российского хоккея с сахалинскими детскими командами и любительскими взрослыми дружинами области.
Подводя итоги встречи, Андрей Хапочкин отметил, что региональные власти также прорабатывают вопрос по вхождению Сахалинской области во Всероссийскую юниорскую хоккейную лигу, а в дальнейшей перспективе и во Всероссийскую Хоккейную Лигу.
По просьбе председателя областной Думы, легендарные спортсмены посетили реконструированные хоккейные коробки в микрорайонах «Черемушки» и «41 километр».
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