Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2019
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10:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших в пожарно-прикладном спорте определят на Сахалине

Первенство по пожарно-прикладному спорту пройдет в Сахалинской области. В нем примут участие 13 команд, представляющих различные островные пожарно-спасательные гарнизоны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное Управление МЧС.
 
Завтра, 30 мая начало соревнований в 10.00 на спортивном полигоне пожарной части села Троицкое (ул. Матросова, 15а). В этот день спасатели будут состязаться в таких видах, как подъём по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодоление стометровой полосы с препятствиями.
 
А 31 мая на корсаковском стадионе "Водник" пройдёт этап "Пожарная эстафета". Начало в 11.00. 

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