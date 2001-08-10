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10:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Лучших в пожарно-прикладном спорте определят на Сахалине
Первенство по пожарно-прикладному спорту пройдет в Сахалинской области. В нем примут участие 13 команд, представляющих различные островные пожарно-спасательные гарнизоны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное Управление МЧС.
Завтра, 30 мая начало соревнований в 10.00 на спортивном полигоне пожарной части села Троицкое (ул. Матросова, 15а). В этот день спасатели будут состязаться в таких видах, как подъём по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодоление стометровой полосы с препятствиями.
А 31 мая на корсаковском стадионе "Водник" пройдёт этап "Пожарная эстафета". Начало в 11.00.
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