Сахалинцы стали лучшими на турнире закрытия
Открытый турнир по хоккею "Кубок закрытия среди детей 2010 и младше" прошел в областном центре. На ледовых аренах «Кристалл» и «Арена сити» состоялось почти 30 матчей, в которых приняли участие восемь команд из Южно-Сахалинска, Находки, Ванино, Владивостока и Холмска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
- Некоторые ребята еще в прошлом году катались с помощью каталочки, а сегодня они уже показывают настоящий мужской хоккей. Достаточно представительный турнир. К нам приехали представители сильных школ и наши мальчишки тоже, в общем-то, не подарок, - рассказал главный судья соревнований Валерий Радов. - Турнир проходил по системе каждый с каждым, то есть играли в круг.
Последний матч прошел между командой из Ванино "Трансбункер" и сахалинской "Арена мастер1". Последние оказались первыми в каждой игре турнира. Капитан команды Олег Папшев стал лучшим игроком матча.
- Отличная игра получилась. В первом периоде мы больше играли в атаке, а когда забили голы уже старались больше играть в обороне. Команда у нас сильная, - поделился спортсмен.
- Мы знали, что будет сложно, но не так. Пытались забивать, один гол забили во втором периоде. Вратарь был сильный. То мимо, то вверх, то отбивает и просто не могли забить, - отметил член команды "Трансбункер" Савелий Кучеренко.
По итогу турнира золото завоевала сахалинская команда "Арена мастер 1", вторыми оказались хоккеисты "Дельфина" из Находки, а третье место досталось команде "Полюс" из Владивостока.
Приз зрительских симпатий получили Ульяна Первеева (Трансбункер, Ванино), Екатерина Суворова (Трансбункер, Ванино) и Анна Новикова (Кристалл 2008, Южно-Сахалинск).
Лучшим бомбардиром турнира стал Всеволод Исаков (Арена Мастер 2010, Южно-Сахалинск). Звание лучшего нападающего получил Виктор Ленский (Дельфин, Находка). Лучшим защитником оказался Александр кукушкин (Кристалл 2011, Южно-Сахалинск), а лучшим вратарем признали Сергея Курочка (Трансбункер, Ванино).
Лучшим игроком стал Даниил Бочкарев (Полюс, Владивосток), а лучшим снайпером - Мирон Решетов (Холмские ястребы, Холмск).
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