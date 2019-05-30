Всероссийский Олимпийский день отметят в Южно-Сахалинске

Празднование Всероссийского Олимпийского дня состоится в областном центре. В этом году сахалинцев приглашают на мастер-класс по йоге. Он пройдет с 11:00 до 12:00 на средней станции "Горного воздуха". Участники занятия будут выполнять традиционные индийские асаны.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, рассказывать об основах йоги сахалинцам будут одни из лучших инструкторов острова - Анастасия Бердникова и Евгения Терещенко. Девушки обучались во всероссийских и международных школах.

Кроме того, островитян приглашают поучаствовать в забеге "Олимпийская вертикаль". Он также пройдет на "Горном воздухе".

Все желающие могут принять участие в командной эстафете (состав команды 7 человек, расстояние каждого этапа 350-450 м.) Выдача номеров участникам начнется на площади Славы с 9:00 до 9:40. Старт командной эстафеты намечен на 10:10.

А в 11:10 будет дан старт личному забегу "Олимпийская вертикаль" на средней площадке "Горного Воздуха". Участникам предстоит преодолеть 300 метров подъема. Регистрацию можно пройти на сайте RussiaRunning.com.