Всероссийский Олимпийский день отметят в Южно-Сахалинске
Празднование Всероссийского Олимпийского дня состоится в областном центре. В этом году сахалинцев приглашают на мастер-класс по йоге. Он пройдет с 11:00 до 12:00 на средней станции "Горного воздуха". Участники занятия будут выполнять традиционные индийские асаны.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, рассказывать об основах йоги сахалинцам будут одни из лучших инструкторов острова - Анастасия Бердникова и Евгения Терещенко. Девушки обучались во всероссийских и международных школах.
Кроме того, островитян приглашают поучаствовать в забеге "Олимпийская вертикаль". Он также пройдет на "Горном воздухе".
Все желающие могут принять участие в командной эстафете (состав команды 7 человек, расстояние каждого этапа 350-450 м.) Выдача номеров участникам начнется на площади Славы с 9:00 до 9:40. Старт командной эстафеты намечен на 10:10.
А в 11:10 будет дан старт личному забегу "Олимпийская вертикаль" на средней площадке "Горного Воздуха". Участникам предстоит преодолеть 300 метров подъема. Регистрацию можно пройти на сайте RussiaRunning.com.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 17:00 29 Мая Единороссы проверят состояние детских площадок
17:55 29 Мая Сахалинцы стали лучшими на турнире закрытия
15:51 29 Мая Около 350 тысяч цветов высадят в областном центре до конца июня
- 18:00 28 Мая Луговчан приглашают на выездной прием граждан
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?