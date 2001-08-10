Соревнования по пожарно-прикладному спорту стартовали на Сахалине

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд федеральной противопожарной службы и областной государственной противопожарной службы стартовали на Сахалине. Накануне пожарные соревновались в подъеме в окно четвертого этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Право поднять флаг и открыть соревнования было предоставлено чемпиону прошлого года – команде Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в соревнованиях принимают участие 13 команд из районов области и города Южно-Сахалинска. Среди участников – спортсмены, имеющие первый разряд, кандидаты в мастера и мастер пожарно-прикладного спорта. Сегодня пожарным предстояла нелегкая задача - за наименьшее количество времени, соблюдая при этом все правила соревнований, подняться по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. В каждом забеге принимали участие три спортсмена.

После завершения «высотного» этапа, спортсмены-пожарные соревновались в прохождении стометровой полосы с препятствиями. Каждый участник соревнований должен был преодолеть двухметровый забор, подобрать рукава, пробежать по «БУМу», соединить два пожарных рукава между собой, присоединить получившуюся линию к трёхходовому разветвлению, а пожарный ствол - к оставшемуся концу рукава и финишировать. После финиша рабочая линия должна быть полностью готова к работе, иначе участнику не засчитывают прохождение дистанции.

«Работа с лестницей и пожарными рукавами является основным элементом повседневной деятельности пожарного. Огнеборцам часто приходится проникать в горящие помещения через окна, когда основные пути заблокированы. От скорости действий личного состава зависит спасение человеческих жизней и предотвращение материального ущерба», - отметил заместитель главного судьи соревнований Константин Калитько.

По итогам первого дня соревнований, тройка лидеров в «штурме» учебной башни в личном зачёте выглядит следующим образом: 1. Байтемиров Рустам (Южно-Сахалинск), 2. Чупров Александр (Долинск), 3. Ковылин Виталий (Южно-Сахалинск). В командном соревновании пожарно-спасательных гарнизонов: 1. Южно-Сахалинск, 2. Корсаков, 3. Долинск.

Те же гарнизоны стали лучшими и на «стометровке»: 1. Южно-Сахалинск, 2. Долинск, 3. Корсаков. В личном зачёте лучше всех преодолели полосу с препятствиями Байтемиров Рустам, Цой Виктор, Чупров Александр, занявшие первое, второе и третье место соответственно.

Завтра спортсменам предстоит пробежать пожарную эстафету. Эта зрелищная часть соревнований пройдет на стадионе Водник в городе Корсакове, начало в 11.00. Приглашаются все желающие, вход свободный.

Соревнования проводятся региональным отделением общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта России» совместно с Главным управлением МЧС России по Сахалинской области и региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Сахалинской области по пожарно-прикладному спорту, которая представит островной регион в зональных соревнованиях в Находке (Приморский край), запланированных на 1 - 6 июля.