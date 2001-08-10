Соревнования по пожарно-прикладному спорту стартовали на Сахалине
Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд федеральной противопожарной службы и областной государственной противопожарной службы стартовали на Сахалине. Накануне пожарные соревновались в подъеме в окно четвертого этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Право поднять флаг и открыть соревнования было предоставлено чемпиону прошлого года – команде Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в соревнованиях принимают участие 13 команд из районов области и города Южно-Сахалинска. Среди участников – спортсмены, имеющие первый разряд, кандидаты в мастера и мастер пожарно-прикладного спорта. Сегодня пожарным предстояла нелегкая задача - за наименьшее количество времени, соблюдая при этом все правила соревнований, подняться по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. В каждом забеге принимали участие три спортсмена.
После завершения «высотного» этапа, спортсмены-пожарные соревновались в прохождении стометровой полосы с препятствиями. Каждый участник соревнований должен был преодолеть двухметровый забор, подобрать рукава, пробежать по «БУМу», соединить два пожарных рукава между собой, присоединить получившуюся линию к трёхходовому разветвлению, а пожарный ствол - к оставшемуся концу рукава и финишировать. После финиша рабочая линия должна быть полностью готова к работе, иначе участнику не засчитывают прохождение дистанции.
«Работа с лестницей и пожарными рукавами является основным элементом повседневной деятельности пожарного. Огнеборцам часто приходится проникать в горящие помещения через окна, когда основные пути заблокированы. От скорости действий личного состава зависит спасение человеческих жизней и предотвращение материального ущерба», - отметил заместитель главного судьи соревнований Константин Калитько.
По итогам первого дня соревнований, тройка лидеров в «штурме» учебной башни в личном зачёте выглядит следующим образом: 1. Байтемиров Рустам (Южно-Сахалинск), 2. Чупров Александр (Долинск), 3. Ковылин Виталий (Южно-Сахалинск). В командном соревновании пожарно-спасательных гарнизонов: 1. Южно-Сахалинск, 2. Корсаков, 3. Долинск.
Те же гарнизоны стали лучшими и на «стометровке»: 1. Южно-Сахалинск, 2. Долинск, 3. Корсаков. В личном зачёте лучше всех преодолели полосу с препятствиями Байтемиров Рустам, Цой Виктор, Чупров Александр, занявшие первое, второе и третье место соответственно.
Завтра спортсменам предстоит пробежать пожарную эстафету. Эта зрелищная часть соревнований пройдет на стадионе Водник в городе Корсакове, начало в 11.00. Приглашаются все желающие, вход свободный.
Соревнования проводятся региональным отделением общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта России» совместно с Главным управлением МЧС России по Сахалинской области и региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Сахалинской области по пожарно-прикладному спорту, которая представит островной регион в зональных соревнованиях в Находке (Приморский край), запланированных на 1 - 6 июля.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 17:00 29 Мая Единороссы проверят состояние детских площадок
17:55 29 Мая Сахалинцы стали лучшими на турнире закрытия
15:51 29 Мая Около 350 тысяч цветов высадят в областном центре до конца июня
- 18:00 28 Мая Луговчан приглашают на выездной прием граждан
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?