Южносахалинцев зовут на бесплатные тренировки
Проект «Социальный фитнес» открывает летний сезон и приглашает всех желающих на бесплатные фитнес-тренировки на свежем воздухе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
Вот уже седьмой год проект профессиональные инструкторы проводят тренировки различной направленности: силовые фитнес-тренировки, растяжка, пилатес, йога, скандинавская ходьба, belly dance fitness, хип-хоп танцы для детей и подростков. Каждый южносахалинец сможет найти себе тренировку по душе и физическим возможностям.
Расписание занятий:
Фитнес и растяжка на волейбольном корте школы зимних видов спорта (ул.Венская,5)
Пн, ср и пт в 19:00 (инвентарь имеется)
Фитнес и растяжка на спортивном стадионе школы N8 (ул.Пограничная, 18)
Пн, ср и пт в 19:00 (инвентарь имеется)
Фитнес и растяжка на спортивном стадионе школы N1 (ул.Амурская, 121)
Пн и чт в 18:30 (с собой коврик)
Йога в парке имени Ю.Гагарина (площадка рядом со стеклянным шатром)
Сб в 08:30 (с собой коврик)
Скандинавская ходьба, сбор у школы зимних видов спорта ул.Венская, 5
Вт и чт с 19:00 (инвентарь выдается, с собой иметь паспорт)
Фитнес и растяжка на спортивной площадке в Дальнем по ул.1ая Московская
Ср в 19:00 и вс в 11:00 (с собой коврик)
Belly dance fitness в Дальненском доме культуры (ул.Ударная, 50)
Пт в 19:00
Фитнес и растяжка на спортивной площадке Кадетской школы (пер.Мартовский, 8Б)
Сб и вс в 18:00 (инвентарь имеется)
Хип-хоп танцы для детей на спортивной площадке в Луговом (ул.Дружба, 1)
Сб в 14:00
Подробности можно уточнить в Instagram-аккаунте @sotsfitness
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