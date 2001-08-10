Южносахалинцев зовут на бесплатные тренировки

Проект «Социальный фитнес» открывает летний сезон и приглашает всех желающих на бесплатные фитнес-тренировки на свежем воздухе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.



Вот уже седьмой год проект профессиональные инструкторы проводят тренировки различной направленности: силовые фитнес-тренировки, растяжка, пилатес, йога, скандинавская ходьба, belly dance fitness, хип-хоп танцы для детей и подростков. Каждый южносахалинец сможет найти себе тренировку по душе и физическим возможностям.

Расписание занятий:



Фитнес и растяжка на волейбольном корте школы зимних видов спорта (ул.Венская,5)

Пн, ср и пт в 19:00 (инвентарь имеется)



Фитнес и растяжка на спортивном стадионе школы N8 (ул.Пограничная, 18)

Пн, ср и пт в 19:00 (инвентарь имеется)



Фитнес и растяжка на спортивном стадионе школы N1 (ул.Амурская, 121)

Пн и чт в 18:30 (с собой коврик)



Йога в парке имени Ю.Гагарина (площадка рядом со стеклянным шатром)

Сб в 08:30 (с собой коврик)



Скандинавская ходьба, сбор у школы зимних видов спорта ул.Венская, 5

Вт и чт с 19:00 (инвентарь выдается, с собой иметь паспорт)



Фитнес и растяжка на спортивной площадке в Дальнем по ул.1ая Московская

Ср в 19:00 и вс в 11:00 (с собой коврик)

Belly dance fitness в Дальненском доме культуры (ул.Ударная, 50)

Пт в 19:00



Фитнес и растяжка на спортивной площадке Кадетской школы (пер.Мартовский, 8Б)

Сб и вс в 18:00 (инвентарь имеется)



Хип-хоп танцы для детей на спортивной площадке в Луговом (ул.Дружба, 1)

Сб в 14:00



Подробности можно уточнить в Instagram-аккаунте @sotsfitness