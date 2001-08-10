Школьники из Южно-Сахалинска стали лучшими на первенстве по гольфу

Ученики Восточной гимназии стали победителями всероссийского первенства по гольфу. Из Ростова-на-Дону, где состоялся финал турнира, школьники вернулись накануне.

Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию областного центра, на юг страны ребята отправились при поддержке регионального министерства спорта. Воспитанники 6 и 7 классов три года подряд брали чемпионство регионального этапа соревнований, а в этот раз стали лучшими и среди сверстников со всей страны.

В этом году до финала добрались 16 команд. На протяжении трех дней они состязались как в стандартной игре на лунках, так и в заданиях — паттинг-грин (короткая игра), чип (невысокий короткий удар), бункер (песчаная ловушка) и самый дальний удар. В каждой из номинаций сахалинцы держались в лидерах, Максим Калиев стал лучшим в короткой игре, а Матвей Скидаов выполнил самый дальний удар. Проявили себя и другие члены команды, Ника Матюхина и Яна Суслова — вместе с парнями они добились победы в общем зачете.

- Мы уже несколько лет занимаемся гольфом. В прошлом году съездили в Ростов, мальчики заняли третье место, а в командном зачете — пятое место. А в этом году ехали за победой, мы её добились. Очень сильные команды были, борьба шла серьезная. Было трудно, но дети старались, держались в лидерах и в последний, решающий день, мы смогли выиграть,- рассказал Дмитрий Савостин, учитель физкультуры Восточной гимназии, который сопровождал ребят на выезде.

Впереди у гольфистов из Восточной гимназии усиленные тренировки, для которых лето — самое подходящее время. Школьники отправятся на специальные поля для гольфа, расположенные в Троицком и Мицулевке. Не останавливаются тренировки и зимой — в гимназии создана региональная инновационная площадка, связанная с гольфом, поэтому ребята могут заниматься в школьном спортзале. Следующие состязания областного этапа, где намерены вновь выступить школьники, стартуют на островах в сентябре.