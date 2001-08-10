Воспитанники областных СРЦ покатались на коньках в "Кристалле"
В Международный день защиты детей гостями спортивной школы «Кристалл» стали полсотни ребят из социально-реабилитационных центров «Маячок» и «Алый парус». Традиционно отдых на коньках и прокат для юных посетителей были бесплатными, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу дворца спорта.
Многие из ребят уже бывали на льду спортивной школы, и изучили «Кристалл» с экскурсией, тем не менее, это посещение для детей стало приятным подарком в начале лета.
Желание скорее встать на коньки пересилило робость некоторых из ребят, которые еще не имели такого опыта. Восторг новичков разделили их более опытные товарищи, которые помогали своим друзьям сделать первые шаги на льду. Ведь катание на коньках – это такой вид спорта, где новичок получает удовольствия не меньше, чем опытный спортсмен.
– В начале лета мы попали в зиму. Это так круто! – восклицает одна из гостей, завязывая коньки. – А я только что круг сделал, и не упал, – делится своими впечатлениями другой воспитанник детского дома.
Лед в распоряжении юных посетителей находился в течение двух часов. За это время дети успели покататься, отдохнуть и вновь выйти на лед. Праздничные катания завершились обещанием ребят вновь вернуться в «Кристалл», возможно, даже в качестве спортсменов.
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