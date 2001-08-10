Японцы провели мастер-класс для островных каратистов
Мастер-класс спортсменок, студенток университета Додай (Осака, Япония) Нахо Ивамото (2 Дан), Ариса Гибо (2 Дан) и Урара Кокубо (2 Дан) под руководством тренера - сенсея Хироки Цутияма (5 Дан) прошли в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоялось в рамках Дня защиты детей закрытия международного мероприятия "Года Японии в России", сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.
Накануне 50 сахалинских спортсменов под началом японских инструкторов отрабатывали приемы базовой техники каратэ: удары, блоки и перемещения. Кроме того, девушки продемонстрировали искусство каратэ в стиле Годзю-рю, а также оценили технику выполнения ката сахалинскими каратистами.
Островные спортсмены, в свою очередь, продемонстрировали японским мастерам технику ката и свободного поединка - кумитэ.
Отметим, японские спортсменки - финалистки общенационального и международного спортивных чемпионатов по каратэ WKF среди студентов. В 2024 году девушки планируют пройти отбор и принять участие в летних Олимпийских играх.
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