Юных островитян научат играть в баскетбол

Спортивные занятия с элементами баскетбола начали проводить для юных жителей Южно-Сахалинска. Уже четвертый год подряд их организаторами выступает областная федерация баскетбола» при поддержке МБУ «Спортивный город», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

- Наша федерация ведет набор детей 8-12 лет для занятий баскетболом. Тренировки проводятся на открытых площадках города. Необходимый инвентарь выдают организаторы. От занимающихся требуется только спортивная одежда и спортивная обувь. Ну и, конечно же, огромное желание научиться играть в баскетбол!, – рассказал зампредседателя сахалинской федерации баскетбола Антон Лазарев.

Тренировки проходят на спортивной площадке МБУ СОШ № 22. Первая группа занимается ежедневно с 10:00 до 11:30. Вторая – с 11:30 до 13:00.

- На занятиях мальчишки и девчонки узнают о правилах и терминах баскетбола, отрабатывают основные навыки игры. Те, кто постарше, совершенствуют свое мастерство. Отмечу, что занятия проходят совершенно бесплатно. А вот количество мест ограничено, - продолжает Антон Лазарев.

Азам баскетбола детей учит Евгений Мячин. Он успешно развивает этот вид спорта в южно-сахалинской средней школе №22. Под его руководством школьные команды неоднократно становились победителями и призерами чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» на областном и дальневосточном этапе. А в сезоне 2017-2018 года команда девушек этой школы пробилась в ТОП-20 лучших школьных дружин страны на суперфинале в Нижнем Новгороде.

- За три предыдущих летних сезона на наших спортивных площадках занимались свыше 300 детей. Лучшие из них были зачислены в СШ ИВС на отделение баскетбола, и уже выезжали на различные турниры. Возможно, кому-то из участников нынешней смены тоже удастся стать баскетболистом, - надеется Антон Лазарев.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8-914-762-7088 (Евгений Александрович Мячин),8-914-756-5271 (Антон Иванович Лазарев).