Около 200 пожилых людей бесплатно тренируются в Южно-Сахалинске

Занятия по физической культуре и спорту для пожилых людей в рамках реализации городского проекта «Старшее поколение - вторая молодость» продолжаются в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

- Идея организовать подобное объединение возникло более 3 лет назад. Тогда к нам присоединились всего 15 человек. Сегодня у нас занимаются порядка 200 южносахалинцев от 55 до 83 лет. Хотя, по сути, у нас нет возрастных ограничений, могут ходить и 45-летние. Главное - хотеть заниматься. Наша задача - приобщить к занятиям физкультурой и спортом как можно больше людей, - рассказал ветеран островного спорта, инструктор МБУ «Спортивный город» Владимир Забелин.

Занятия проводятся на двух площадках: на базе волейбольного центра «Сахалин» и Дворца спорта «Кристалл». Пожилые южносахалинцы посещают фитнес и тренажеры, а также учатся играть в теннис и волейбол.

- Я спортом занимаюсь с ранних лет и до сих пор 5 раз в неделю. Около 3 лет назад узнала, что ведется набор в группу по гимнастике. Пришла и осталась. Увлеклась настольным теннисом и дартсом, хочу овладеть в совершенстве этими видами спорта. Я агитирую людей на занятия спортом. Когда присоединилась к сообществу, в настольный теннис не играл никто, сегодня существует целая команда - порядка 20 человек. Сидя дома, ничего в жизни не добьешься, болезни будут только прогрессировать. Спорт лечит, - отметила южносахалинка Наталья Дядык.

74-летний житель областного центра Владимир Кириллов посещает тренажерный зал с осени прошлого года. Как признался мужчина, спортом он никогда не занимался, лишь физкультурой: любил ходить на дальние расстояния, делать зарядку.

- Тренажерный зал я посещаю 4 раза в неделю. Узнал, что для пенсионеров есть бесплатные занятия, и пришел. Меня всю жизнь лечили неправильно, уверен, что выжил благодаря занятиям физической культурой, - добавил мужчина.

В этом году участники проекта «Старшее поколение - вторая молодость» отправятся в Уфу, где в четвертый раз примут участие в первенстве России среди пенсионеров.

В нынешнем году администрация Южно-Сахалинска также выступила партнером нового социального проекта «Сахалинское долголетие», стартовавшего в Сахалинской области 1 апреля по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко.

- Замечательно, что у южно-сахалинских пенсионеров появились дополнительные возможности еще больше времени проводить за занятиями спортом. Это положительно сказывается на их здоровье. Но здесь важен не только спортивный результат, хотя есть чем гордиться - в прошлом году на спартакиаде пенсионеров в Новосибирске золотую медаль в копилку сборной островного региона принесла жительница областного центра Любовь Предеина, ставшая чемпионкой России по пулевой стрельбе. Во время занятий пенсионеры активно общаются друг с другом, между ними завязываются дружеские отношения, бывали даже случаи создания пар, - рассказала директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина.