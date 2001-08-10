Сахалинцу Борису Со вручили памятный знак за заслуги в развитии спорта киокусинкай
Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин прошли в Москве. Они совпали 15-летием со дня основания Ассоциации киокусинкай России. В честь праздника состоялось торжественное награждение последователей этого вида спорта, сообщает ТИА "Островв" со ссылкой на региональное минспорта.
Сахалинцу Борису Со вручили памятный знак «15 лет Ассоциации киокусинкай России» за верность киокусинкай (за весь период существования АКР)».
- Это первая такая награда от ассоциации, конечно приятно получать тако знак. Это значимая награда и ее вручают редко, - поделился Борис Со.
Борис Со ведет тренерскую деятельность с 1989 года. За долгие годы сумел воспитать множество Кандидатов в Мастера и спорта и обладателей черных поясов по Киокусинкай. Все свое свободное время посвящает воспитанию подрастающего поколения и работе в федерации.
Борис Николаевич имеет черный пояс 5 дан по Киокусинкай каратэ. Он является председателем Сахалинской федерации Киокусинкай.
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